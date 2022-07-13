استمرار الاشتباكات في شرق أوكرانيا.. و«كوليبا» يستبعد التنازل عن أي أراض

استمرت الاشتباكات العنيفة في شرق أوكرانيا، في الوقت الذي استبعد فيه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا التنازل عن أراض لروسيا في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وقال كوليبا في إفادة صحفية إنه لا توجد محادثات سلام جارية بين موسكو وكييف «بسبب موقف روسيا واستمرار عدوانها على أوكرانيا».

القوات الروسية تقتل 425 عنصرا من الجيش الأوكراني

وعلى الصعيد الميداني، قصفت المدفعية والصواريخ الروسية مدينة باخموت الأوكرانية خلال أمس وحتى اليوم، وذلك بحسب حاكم دونيتسك، بافلو كيريلينكو، الذي أضاف أن القوات الروسية تقصف باستمرار كامل الأراضي الحرة في منطقة دونيتسك مع منطقة باخموت التي تعاني أكثر من غيرها، ذلك بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سببت خسائر كبيرة للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، قائلة إنها قتلت ما لا يقل عن 425 من أفراد الجيش الأوكراني وأسقطت أربع طائرات وتسع طائرات بدون طيار، بينما نفى المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية الانباء الروسية، ووصفها بأنها دعاية.

ارتفاع حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي

وفي شرق أوكرانيا، أصيب خمسة أشخاص على الأقل وقتل آخر بقصف روسي في منطقة خاركيف، ورد أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي أوكراني على مخزن ذخيرة كبير في بلدة نوفا كاخوفكا في خيرسون التي تحتلها روسيا، بينما ارتفعت حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي في نهاية الأسبوع على مبنى سكني في تشاسيف يار بشرق أوكرانيا إلى 47 على الأقل ، وبحسب كييف، أصيب المبنى السكني بصواريخ روسية أطلقت من أنظمة محمولة على شاحنات، وأعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية في البداية أن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص، ولكن مع استمرار فرق الإنقاذ في التمشيط بين الأنقاض، ارتفع هذا العدد.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه من المحتمل أن تركز القوات الروسية على الاستيلاء على العديد من بلدات دونباس الصغيرة خلال الأسبوع المقبل، وقال تقرير المخابرات البريطانية: «من المحتمل أن تظل المناطق الحضرية في سلوفيانسك وكراماتورسك هي الأهداف الرئيسية لهذه المرحلة من العملية».