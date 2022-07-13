أوكرانيا تعلن مقتل 30 من الجيش الروسي في محور العمليات الجنوبي

أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 30 جنديًا من الجيش الروسي، في محور العمليات الجنوبي، وأشارت قيادة العمليات الجنوبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تدمير مدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومنظومة «صواريخ أوراجان»، و4 عربات مدرعة ومحركات، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.

بدورها، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، على «تليجرام»، تنفيذ 1700 غارة جوية ضد مواقع الجيش الروسي، منذ أن بدء حرب موسكو على بلادها في 24 فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشار أولكسندر سينكيفيتش، عمدة «ميكولايف» الواقعة جنوب أوكرانيا، على «تليجراف»، أمس الاثنين، إلى إصابة 12 مدنيا وتدمير منزلين سكنيين، وتضرر مستشفيان ومدرسة، جراء قصف روسي على المدينة باستخدام صواريخ «إس 300» و«راجمة صواريخ أم 270».

وشنت مجموعة من راجمات «صواريخ أوراجان» الروسية ضربات صاروخية على مواقع تابعة للقوات الأوكرانية، بالقرب من مدينة «سيفيرسك» في جمهورية «دونيتسك» الشعبية جنوب شرقي أوكرانيا.

بدورها، قالت جمهورية «لوجانسك» الشعبية، إن «قوات كييف»، وجهت ضربة قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الجمهورية.

وقال الضابط في قوات «لوجانسك»، أندري ماروتشكو، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية، حاولت مرارا وتكرارا ضرب البنية التحتية المدنية الحيوية في «لوجانسك».

روسيا: إجلاء نحو 15.8 ألف شخص بينهم 3312 طفلا من المناطق الخطرة

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس «المركز الوطني لإدارة الدفاع» الروسي، إجلاء نحو 15.8 ألف شخص بينهم 3312 طفلا من المناطق الخطرة في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين وأوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون مشاركة «كييف».

وأشار رئيس المركز الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، في إحاطة صحفية، إلى ارتفاع عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية الحرب «الروسية الأوكرانية»، إلى مليونان و497 ألفا و432 شخصا، بينهم 392 ألف و890 طفلا.

وزير أوكراني: «كييف» أصبحت أصبحت عضو مشاركا في برنامج بـ«الناتو»

وأمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، إن بلاده أصبحت عضوا مشاركا في برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف الذي ينسق التعاون التكنولوجي بين جيوش الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

من جانبها، اتفقت روسيا مع «الاتحاد الأوروبي» بشأن نقل الشحنات إلى مقاطعة «كالينينجراد» الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ونقلت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، عن مصادر روسية رفيعة المستوى، أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين بروكسل وليتوانيا منذ عدة أسابيع.

وأشارت المصادر، إلى أن الوثيقة نصت على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الروسية، ويعني ذلك إعفاء كامل البضائع الآتية إلى المقاطعة من العقوبات بشكل استثنائي.

بدورها، أكدت وزارة «الخارجية الروسية»، أن خطوات موسكو ردا على العقوبات الغربية قد تكون مؤلمة جدا، مضيفة أن روسيا لم تتخذ بعد إجراءاتها بكامل قوتها.

وقال مدير دائرة التعاون الاقتصادي في الوزارة، دميتري بيريتشيفسكي، في تصريح لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، إن ليس ذنب «موسكو» أن الأوروبيين قد يواجهون شتاء بدون تدفئة وحر الصيف بدون مكيفات الهواء.

موخيكا: تصرفات الدول الغربية في أزمة أوكرانيا قاسية من حيث العواقب على العالم

بدوره، قال رئيس الأوروجواي السابق خوسيه موخيكا، إن «واشنطن» ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو» تخاطر في رغبتها بشن حرب استنزاف طويلة ضد روسيا، وهذا يدل على عدم مسؤولية قياداتها السياسية.

ووصف موخيكا، تصرفات الدول الغربية في أزمة أوكرانيا، بـ القاسية وقصيرة النظر من حيث العواقب على العالم بأسره، مشيرا إلى أن العقوبات على «موسكو» تؤثر على أكثر الشعوب احتياجا في إفريقيا والشرق الأوسط.