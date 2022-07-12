أوكرانيا والأمم المتحدة تنضمان لروسيا وتركيا بمحادثات بشأن الحبوب

قالت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية اليوم الثلاثاء، إنّ أوكرانيا والأمم المتحدة انضمتا لروسيا وتركيا بمحادثات بشأن الحبوب، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مشاورات مع تركيا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إنّ الجولة المقبلة من المشاورات مع تركيا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ستجرى غدا في إسطنبول.

ووصلت أول 8 سفن أجنبية إلى موانئ أوكرانيا لتصدير المنتجات الزراعية، بينما تشارك البحرية الأوكرانية في ضمان النقل الآمن.

8 سفن أجنبية تصل موانئ أوكرانيا

وبناء على طلب وزارة البنية التحتية، انضمت القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية إلى الجهود المبذولة لضمان نقل المنتجات الزراعية بالسفن المدنية عبر مصب بيستر لقناة الدانوب والبحر الأسود، المجموعة الأولى المكونة من 8 سفن أجنبية وصلت بالفعل إلى موانئ أوكرانيا.