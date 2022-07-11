أوكرانيا تعلن مقتل 38 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 38 من القوات الروسية، وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية، فضلاً عن مستودعين للذخيرة في «خيرسون» بمنطقة العمليات الجنوبية، أمس الأحد.

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، إلى تخفيض موسكو عدد سفن الإنزال الكبيرة المنتشرة إلى سفينتين، في «البحر الأسود» بينما لا تزال سفينتان صاروخيتان جاهزتان للقتال وتحملان 16 صاروخ كروز من طراز كاليبر.

وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة

بدورها، أعلنت بريطانيا، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب، فيما أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، حزنه الشديد لاستقالته من حزب «المحافظين» الحاكم تمهيدا لتركه الحكومة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

هاكرز روسي: خسائر الجيش الأوكراني كثيرة جدا

وفي وقت سابق، قال عضو بمجموعة قرصنة روسية تدعى «راه ديت»، إن خسائر الجيش الأوكراني تتراوح من 50 إلى 70 ألف قتيل، مضيفا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن خسائر الجيش الأوكراني بالفعل كثيرة جدا، أكثر بكثير من ما يعلنه مكتب رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، والساسة الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز الروسي التي يتم نقلها عن طريق «السيل الشمالي-1» بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن من المستحيل استبدال الكمية بأكملها، لأن أوكرانيا حدت من دخول غاز موسكو للعبور بسبب القوة القاهرة. وحظرت عقوبات موسكو المضادة، استخدام «يامال-أوروبا» عبر بولندا.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة «سيمنز» أن قرار السلطات الكندية، السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها إلى ألمانيا خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط أنابيب غاز «التيار الشمالي 1» الروسي لتشغيله.