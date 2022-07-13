الادعاء الفرنسى يستدعي حفيد حسن البنا للمثول أمام المحكمة بتهمة الاغتصاب

أعلن مكتب الادعاء العام الفرنسي استدعاء الداعية والمفكر الإسلامي طارق رمضان للمثول أمام المحكمة بشأن تهم اغتصاب.

وأوضح الإدعاء العام الفرنسى أنه في واحدة من القضايا، كانت الضحية امرأة ضعيفة تحتاج لحماية وفقًا لما ذكر موقع دويتشه فيلة.

رمضان كان رهن الاعتقال السابق للمحاكمة خلال الـ10 أشهر الماضية

يذكر أن الداعية والمفكر الإسلامي طارق رمضان، الذي يبلغ من العمر 59 عامًا والمولود في جنيف بسويسرا، كان رهن الاعتقال السابق للمحاكمة خلال الأشهر الـ10 الماضية.

ونفى رمضان الاتهامات، لكنه اعترف لاحقًا بوجود اتصالات مع النساء.

من هو طارق رمضان حفيد حسن البنا؟

ورمضان، وهو مؤلف عدة كتب، يقوم بتدريس الدراسات الإسلامية بجامعة أوكسفورد وفى نوفمبر عام 2017، حصل على إذن بالغياب من المؤسسة البريطانية التاريخية بسبب الاتهامات التي وجهت إليه في فرنسا والتي تمتد بين الفترة من 2009 إلى 2016.

جدير بالذكر أن رمضان هو حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.

ويتمتع رمضان بشعبية لدى العديد من المسلمين الأوروبيين الشباب من أصول مهاجرة، وقد دفع من أجل نهج للإسلام يتكيف مع الحياة في أوروبا.

وفي فبراير 2022 أكدت محكمة الاستئناف في باريس تغريم المفكر الإسلامي لكشفه في كتاب وعبر قناة تلفزة هوية إحدى النساء اللواتي اتهمنه باغتصابهن.

وحكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو لكشفه الاسم الحقيقي لامرأة عرفت عن نفسها لوسائل الاعلام باسم "كريستيل" وتتهمه باغتصابها في غرفة فندق في ليون (وسط شرق فرنسا) عام 2009.

وفي نوفمبر 2000، حكم عليه ابتدائيا بدفع غرامة بقيمة ثلاثة آلاف يورو، بينها ألفا يورو شملها وقف التنفيذ.

جرى الحكم على رمضان بدفع غرامة بقيمة ألف يورو

وفي كتاب رمضان "واجب الحقيقة" الذي صدر في سبتمبر 2019، ورد الاسم الحقيقي لـ"كريستيل" 84 مرة.

كما ذكر رمضان الاسم ايضا خلال مقابلة مع قناة «بي إف إم تي في- آر إم سي».

واتهم رمضان بانتهاك قانون 29 يوليو 1881 حول حرية الصحافة والذي يحظر «نشر معلومات تتصل بهوية ضحية اعتداء او تحرش جنسي» من دون اتفاق مكتوب.