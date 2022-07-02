فرنسا تدعو مواطنيها للعودة لارتداء الكمامات بعد تزايد إصابات كورونا

دعا مسؤولون فرنسيون، اليوم السبت، المواطنين للعودة إلى ارتداء الكمامات، وذلك على خلفية الارتفاع في حالات الإصابة بكورونا التي تتطلب نقلها إلى المستشفيات، غير أنهم اكتفوا بهذه الدعوة دون أن يصل الأمر لإعادة فرض القيود السابقة الخاصة بكورونا.

دعوة وتوصية بدون فرض قيود كورونا السابقة

المسؤولون الفرنسيون وضعوا الأمر في إطار الدعوة والتوصية، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض قيود كورونا السابقة، التي قد تخيف السياح، خاصة في ظل الموسم السياحي المزدهر أو تجدد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية عن وكالة أسوشيتد برس.

وأعلنت أوليفيا غريغوار، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، أنه لا توجد خطط لإعادة فرض اللوائح الوطنية التي تحد أو تضع شروطًا للتجمعات في الداخل والنشاطات الأخرى، وذلك بعد أن سبق وقالت في مقابلة سابقة مع قناة بي إف إم تي في: لقد سئم الفرنسيون القيود، لكننا واثقون من أن الناس سيتصرفون بمسؤولية.

ورفعت الحكومة الفرنسية، في أبريل الماضي، معظم القيود المرتبطة بكورونا، وعاد السائحون الأجانب برًا وبحرًا وجوًا إلى المقاصد السياحية وشواطئ البحر المتوسط والمطاعم والحانات في فرنسا.

1000 مريض بكورونا يتم نقلهم للمستشفيات يوميًا

وأظهرت بيانات رسمية فرنسية حديثة أنه يجري نقل ما يقرب من 1000 مريض مصابين بكورونا إلى المستشفيات يوميًا.

وتأتي هذه النسب الجديدة في فرنسا، وسط تزايد الإصابات بكورونا في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، غير أن فرنسا تختلف في أن بها نسبة عالية بشكل استثنائي من حالات صعبة تحتاج إلى علاج في المستشفيات، بحسب تقديرات منظمة آور وورلد إن داتا (عالمنا في شكل بيانات).