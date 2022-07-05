فرنسا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الدعوة لعودة استخدام الكمامات

وقد دعا المسؤولون الفرنسيون الأشخاص بالعودة إلى استخدام الكمامات الطبية، لكنهم لم يصلوا إلى حد تجديد القيود التي قد تخيف الزائرين أو تحيي الاحتجاجات المناهضة للحكومة الفرنسية، ويشعر البعض بالقلق من أن تكون هناك حاجة إلى تدابير وقائية مطلوبة.

وارتفعت حالات الاستشفاء المرتبطة بالفيروسات بسرعة في فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين، مع إدخال ما يقرب من 1000 مريض مصاب بـ COVID-19 إلى المستشفى يوميًا وفقًا لبيانات حكومية.