منى فاروق: «عندي اكتئاب لأني سينجل والفلوس قليلة»

أعلنت الفنانة منى فاروق، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مروها بأزمة مادية شديدة، وشعورها بالاكتئاب، وذلك بعد أيام قليلة من حصولها على الإقامة الذهبية من الإمارات.

ونشرت منى فاروق فيديو عبر خاصية «الاستوري» قائلة: «يا جماعة أنا بمر باكتئاب لأسباب كتير منها أني سينجل، وبسبب قلة الفلوس».

الحصول على الإقامة الذهبية من الإمارات

وكانت مني فاروق أعنلت منذ أيام قليلة، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وذلك عبر نشرها مقطع فيديو، وجهت من خلاله الشكر إلى دولة الإمارات، قائلة: «كل الشكر لحكومة الإمارات ولحاكم دبي ​الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم​ على منحي الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين».

منى فاروق: أنا فخورة جدا بالإقامة الذهبية

وتابعت:«أنا خدت الإقامة الذهبية وفخورة جدا بيها، وناس كتير أوي بتتمناها، أنا فخورة إن بعد 4 سنين إقامة في الإمارات أخدتها، فخورة إني ممثلة مصرية حصلت على الإقامة الذهبية، كل الشكر للإمارات وكل مواطن إماراتي ساعد إني آخد الإقامة».