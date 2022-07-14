تقرير: أوكرانيا تستخدم الأسلحة الغربية لمواجهة الروس بضربات عميقة

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه مع استمرار القوات الروسية في قصف المناطق المدنية عبر رقعة واسعة من خط المواجهة ، بدأ الجيش الأوكراني بضرب القواعد ومخازن الذخيرة في عمق الأراضي المحتلة بمساعدة أسلحة جديدة أكثر قوة قدمها الغرب.

وتابعت الصحيفة، أنه في وقت مبكر من صباح أمس، أضاءت كرة نارية السماء فوق لوهانسك ، عاصمة مقاطعة تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا، وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الأوكراني أصاب بطارية مضادة للطائرات، وجاء ذلك في أعقاب تدمير ستة مستودعات للذخيرة يوم أمس في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا ومنطقة دونيتسك المحتلة في الشرق، بحسب سيرجي براتشوك ، المتحدث باسم الإدارة العسكرية لأوديسا.

عرقلة هجمات المدفعية

وتابع التقرير، أنه لا تزال هذه الاستراتيجية الأخيرة للقوات الأوكرانية في أيامها الأولى، ولم يتضح بعد ما إذا كان لها تأثير كبير على ساحة المعركة، ما يسمح لها بعرقلة هجمات المدفعية والعمليات الهجومية الروسية.

ويجادل بعض المسؤولين الأوكرانيين بأن الروس أُجبروا على نقل مراكز الإمداد بعيدًا عن الجبهة، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه، حيث قال سيرجي هايداي، رئيس الإدارة العسكرية في منطقة لوهانسك: «لم يوقف الجيش الروسي القصف، لكنه يحافظ على الأرجح على إمداداته الحالية من الذخيرة، لأن هذه المؤن تعطلت بسبب عمل أسلحتنا الجديدة بعيدة المدى».

صواريخ «هيمارس»

وأضاف التقرير، أنه من الأمور الحاسمة في هذا الجهد وصول أنظمة أسلحة ووحدات مدفعية جديدة بعيدة المدى، لا سيما قاذفات الصواريخ المتعددة المثبتة على الشاحنات والمعروفة باسم أنظمة الصواريخ عالية الحركة أو هيمارس، التي بدأت في الوصول إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا الصيف، أثبتت فعاليتها في استهداف القواعد العسكرية الروسية ومستودعات إمداد الذخيرة بعيدًا عن خطوط العدو، كما تم تجهيز الأنظمة بصواريخ موجهة عبر الأقمار الصناعية، والتي يزيد مداها عن 40 ميلاً أكبر من أي شيء آخر تمتلكه القوات الأوكرانية في ترسانتها.