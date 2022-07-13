موعد صرف معاشات أغسطس 2022.. أكثر من 10 ملايين مستحق في انتظار الزيادة

ينتظر الكثيرون موعد صرف معاشات أغسطس 2022، والذي يحصل المستحقون للمعاشات على مستحقاتهم المالية عن شهر يوليو 2022 في الفترة من 1 أغسطس حتى 10 من نفس الشهر، إذ يقسمون إلى شرائح.

صرف معاشات أغسطس 2022

وفقا لمشروع الموازنة العامة 2023/2022، والذي وافق عليها مجلس النواب، فإن صرف معاشات أغسطس 2022 ستكون بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السنة المالية الجديدة لمواجهة أعباء الحياة.

وخصص مشروع الموازنة العامة 2023/2022، نحو 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، التي صرفت الزيادة مبكرا، إذ يستفيد من الزيادات أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين لصرف معاشات شهر أغسطس.

تضاعف المعاشات واهتمام بالغ بأصحابها

وشهدت الـ8 سنوات الأخيرة تضاعف المعاشات واهتمام بالغ بأصحابها، وفق توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014، 86.5 مليار جنيه، وقفز إلى 282 مليار في موازنة العام الحالي.

وسددت وزارة المالية، بحسب كلمة وزير المالية أمام الجلسة العامة بملجس النواب الأقساط الخاصة بصندوق التأمينات والمعاشات، حيث كانت هناك ديون لصناديق المعاشات تزيد على 800 مليار جنيه، وتم تحويل 510 وبالتحويلات الجديدة ستكون وصلت إلى 700 مليار، ما يساعد على تمويل صناديق المعاشات، وبما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

وشهدت المعاشات زيادة سنوية منذ إقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد في 2019 حيث نصت المادة 35 من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على زيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث تنص على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، واعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15% ومع ارتفاع نسبة التضخم تزداد ايصا الزيادة السنوية للمعاش، وهو ما يعني توقع برفع الزيادة الجديدة مع نهاية السنة المالية الجديدة وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة زيادة في المعاشات 13% سنويا.