«التأمينات»: يمكن لأصحاب المعاشات تحويل المعاش على أي حساب جارٍ

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء أمس الاثنين، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التوعوية التي يعقدها الحزب مع عدد من المسؤولين والتنفيذيين والوزراء لزيادة الوعي العام حول العديد من القضايا.

ملف المعاشات

وبدأ المهندس أشرف رشاد، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، الجلسة بالتأكيد على استمرار نهج الحزب في عقد مثل هذه اللقاءات الحيوية التي تهم الرأي العام.

واستهل اللواء جمال عوض كلمته بالحديث عن ملف المعاشات وأكد أن أقل معاش يتم صرفه حاليا هو 1022 جنيهًا، لافتًا إلى أن الهيئة تتعامل مع 10.6 مليون مواطن يتقاضون معاشات بقيمة 20 مليار ونصف شهريًا.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تصرف حقوق تأمينية 36 مليارا في السنة (منحة زواج ومصاريف جنازة للمتوفى ومعاش 3 شهور ومنحة عاجلة) وأن جميع ما تم صرفه في العام 2021 يقدر بـ282 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قوة العمل المقررة وفق الجهاز المركزي للمحاسبات هو 26 مليون مواطن منهم فقط 13.8 مؤمن عليهم بينما الباقي يعملون تحت مظلة اقتصاد غير رسمي، الأمر الذي يوضح مدى حجم القطاع المهدر.

وأضاف اللواء جمال عوض، أن إجمالي أموال التأمينات يبلغ 475 مليار جنيه و81%؜ من المبلغ يتم استثماره في سندات وأذون خزانة، وهناك ودائع بقيمة 71 مليارا.

وكشف رئيس الهيئة، أنه بحلول شهر يوليو عام 2023 سيكون لدى الهيئة منظومة حاسب جديدة ومتطورة بحيث تتيح للمواطنين كل الإمكانيات من خلال الهاتف المحمول.

مقر خدمة أصحاب المعاشات

ولفت إلى توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

وتابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

وكشف أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جاري، عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

تحويل المعاشات

ولفت أيضا إلى أنه يمكنه تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بالتوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية، لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

حضر اللقاء النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالحزب، وسامي عبد الهادي، محمد سعودي نائبي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي.

كما حضر اللقاء مجموعة من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ.