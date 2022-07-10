«التأمينات» تكشف عن خدمة خاصة لأصحاب المعاشات من المرضى.. تعرف عليها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد على مدار العام، لافتة إلى صرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريا لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، وذلك من خلال توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة المستفيدين من المعاش على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت «التأمينات»، في تقرير صادر عنها، إلى استلام كارت ميزة المجاني بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، موضحة في الوقت ذاته أنه في حالة مرض صاحب المعاش وعدم قدرة على التوجه إلى المقار التأمينية، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش ويقوم بتسليم كارت ميزة، وذلك دون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف بالكروت الزرقاء.

تنشيط بطاقات صرف المعاشات

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه سيتم تنشيط بطاقات صرف المعاشات لإتمام عملية الصرف، ولن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء، كما سيتم توسيع قاعدة استقبال أصحاب المعاشات للحصول على كافة خدماتهم بكل سهولة.

وأكدت الهيئة، أنه تم تجهيز 500 مقر تأميني، بفرق عمل مدربة لاستقبال أصحاب المعاشات وتسليمهم كروت ميزة مجانا، ومساعدتهم لتنشيط البطاقة الزرقاء لصرف استحاقاتهم على أن يتم الصرف بكارت ميزة من الشهر التالي.

جهات تحويل صرف المعاش

وأشار اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن صاحب المعاش والمستفيد يمكنه تحويل المعاش كالتالي:

- يمكن لصاحب المعاش تحويل معاشه على حساب جاري عن طريق خطاب موجه إلي التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلي مكتب التأمينات.

- يمكن تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.