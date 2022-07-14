«الأرصاد» تحذر المصطافين على سواحل البحر المتوسط: الأمواج مرتفعة

وجه الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح لكل المصطافين بالساحل الشمالي والإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ، وكل سواحل البحر المتوسط، تتضمن الحذر من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، موضحًا أن هناك نشاطًا للرياح رُصد في خرائط التنبؤات، وقد يتسبب في ارتفاع الأمواج خاصة على الشواطئ، وتصل إلى 2 و2.5 متر.

ارتفاع الأمواج بدأ من الأربعاء والذروة الخميس

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن ارتفاع الأمواج بدأ من أمس الأربعاء وذروته اليوم الخميس، مؤكدًا الاستجابة السريعة من الإسكندرية والتواصل بين الهيئة وغرف الأزمات، فبمجرد خروج أي تنويه يتم التعامل معه سريعًا من المحافظين، مؤكدًا أنه تم غلق العديد من الشواطئ أمس.

درجة الحرارة في القاهرة تتراوح بين 33 إلى 35 درجة

وعن حالة البحر الأحمر، أكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن به ارتفاع بسيط للأمواج ولكن ليس بنفس حدة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في القاهرة تتراوح بين 33 إلى 35 درجة، ويشهد اليوم الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط، ما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 2: 2.5 متر.

طقس الخميس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأوضح أنه من المتوقع أن يكون طقس الخميس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.