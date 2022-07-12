الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج بشواطئ الساحل الشمالي.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية، بل تقل عنها بنحو درجة إلى درجتين، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على تكاثر سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم، ويحجب جزء من الشمس خلال فترات النهار ويساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

الأجواء تحولت من شديدة الحرارة في بداية هذا الأسبوع إلى حارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها بمداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر ومنة الشرقاوي، أنّ الأجواء تحولت من شديدة الحرارة بداية هذا الأسبوع إلى حارة رطبة على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة على جنوب البلاد خلال فترات النهار، وفي فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة أننا نشهد نشاطا للرياح سرعاته بين 30 و40 كم، وهو ما يساعد على المزيد من انخفاض درجات الحرارة ونسب رطوبة أقل، وسترتفع الأمواج على البحر المتوسط بمترين، وهو ما يجب معه تحذير المصطافين، ولكن في البحر الأحمر ستستمر فيه أعمال الصيد والملاحة البحرية.