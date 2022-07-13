بسبب ظاهرة طبيعية.. «الأرصاد» تحذر من القيادة في هذه الأوقات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد أجواءً رطبة على شمال البلاد خلال ساعات النهار، وتقل درجات الحرارة خلال الليل لتكون معتدلة، كما تشهد كافة الأنحاء بعض الظواهر الطبيعية كنشاط الرياح، وانخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، فأنه بداية من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة نهاية الأسبوع، تسود أجواء حارة رطبة علي شمال البلاد نهارًا معتدلة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة والسواحل الشمالية 30 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

وتكون حالة الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، رطب خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية على البلاد

وأضافت الأرصاد في بيان لها منذ قليل أن البلاد تشهد بعض الظواهر الطبيعة مثل نشاط الرياح علي مسطح البحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع الأمواج علي المدن الساحلية لتصل إلى مترين كما تعمل علي تحسن نسبي في الإحساس بحرارة الطقس.

فضلًا عن عودة تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، خلال الفترة من السادسة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مطالبة قائدي المركبات بعدم القيادة في تلك الأوقات، أو اتخاذ الاحتياطات الازمة خلال القيادة.

كما ترتفع نسبة الرطوبة نهارًا مما يزيد من الاحساس بدرجات الحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

نصائح الأرصاد للمواطنين

وحذر خبراء الأرصاد من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة وقت الظهيرة، حيث أنه يزيد من الشعور بالحرارة ويعرض الشخص لضربات الشمس، مطالبة المواطنين بضرورة ارتداء غطاء الرأس أثناء الخروج إلى الشارع والإكثار من تناول السوائل والفاكهة المائية، ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد بشكل يومي.