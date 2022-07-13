الأرصاد الجوية تحذر رواد شواطئ من ارتفاع أمواج البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، رواد الشواطئ بالمحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ومطروح والعلمين وغيرها من المدن المطلة على شواطئ البحر المتوسط، بضرورة الحذر أثناء السباحة نظرًا لارتفاع الأمواج بما يقرب من مترين خاصة في مناطق البحر المفتوحة.

ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة منار غانم عضو الأرصاد الجوية، أن هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وهو ما يؤدى إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع حركات الأمواج بشكل قد يتجاوز مترين، مما قد يمثل خطرًا على المصطافين الموجودين على الشواطئ للاستمتاع بإجازة العيد.

ارتفاع جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ هناك استقرارًا واضحًا هذه الأيام في الأحوال الجوية على جميع أنحاء البلاد، إذ إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار حتى بداية الأسبوع المقبل، وبعد ذلك تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا طفيفًا في درجات الحرارة خاصة على مناطق جنوب البلاد، مع وجود ارتفاع آخر في نسب الرطوبة سيزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها المعلنة، إذ تسود الأجواء الحارة والرطبة على كلا من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية،ومحافظات الوجه البحري، في حيث يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ووسط وجنوب سيناء.

وأشارت «غانم» إلى أنه مع بداية ساعات الليل، يسود طقس لطيف على محافظات جنوب البلاد، ومعتدلًا بداية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع زيادة نشاط الرياح التي تعمل على تحسين حالة الطقس وانخفاض نسب الرطوبة.