البنتاجون ينجح في اختبار صاروخ فرط صوتي بعد أيام من تحذير بيونج يانج

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي من صنع شركة «لوكهيد مارتن»، بعد إطلاقة قرب أحد السواحل الأمريكية.

التجربة الثالثة

ونقلت «روسيا اليوم» عن مصادر إعلامية عالمية، أن المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية قال إن التجارب جرت بالقرب من سواحل كاليفورنيا الجنوبية، مضيفًا أن التجربة أصبحت الـ12 في إطار البرنامج لتطوير صاروخ مجنح واعد يُطلق من الجو AGM-183A، وهي كذلك التجربة الثالثة لإطلاق الصاروخ، والذي بلغ سرعة فرط صوتية، ونفذ المهام الأولية والثانوية.

تحذيرات متتالية لكوريا الشمالية

وكانت هيئة الأركان المشتركة أعلنت اكتشاف إطلاق كوريا الشمالية لـ8 صواريخ باليستية قصيرة المدى أُطلقت من سونان في بيونج يانج، الشهر الماضي.

وأعلن الجنرال كيم سونغ - كيوم، رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الاثنين الماضي، أن القوات الصاروخية في البلاد قادرة على توجيه ضربة مدمرة لأي عدو محتمل، في رسالة ردع على ما يبدو ضد تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.