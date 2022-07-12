انفجار صاروخ دفع مركبة فضائية طورته شركة «سبيس إكس» خلال اختبار أرضي

انفجر صاروخ دفع طورته شركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، صباح اليوم، في ولاية تكساس الأمريكية، لمركبتها الفضائية من الجيل التالي «ستارشيب»، خلال اختبار أرضي لإطلاقه، وهذا بمثابة انتكاسة محتملة لهدف «ماسك» المتمثل في إطلاق «ستارشيب» إلى المدار هذا العام، بحسب موقع «مونت كارلو الدولية»

انفجار مركبة ماسك الفضائية

وغرد الملياريدر الأمريكي، إيلون ماسك، على صفحته الشخصية عبر موقع «تويتر»، بعد اشتعال النيران فى صاروخ الدفع «سوبر هيفي بوستر 7»، قائلا: «نعم.. أمر سيء ويعمل الفريق على تقييم الأضرار»، مضيفا أن الانفجار الذي ضرب قاعدة الصاروخ، ترك كرة من اللهب والدخان الكثيف، حيث كان يرتبط باختبار بدء تشغيل المحرك الخاص بالصاروخ، موضحا أنه «في المستقبل، لن يجري اختبارا لبدء تشغيل المحرك لجميع المحركات 33 دفعة واحدة».

وسُجلت الحادثة في بث مباشر بثه موقع «ناسا سبيس فلايت»، حيث لم يعلن حتى الآن عن وقوع أي إصابات.

إطلاق مركبة «ستارشيب» إلى المدار

وفى يونيو الماضي، قال مؤسس شركة «سبيس إكس» إيلون ماسك، إن نموذج مركبة «ستارشيب» الفضائية، من المقرر أن تحقق أول رحلة في مدار الأرض في يوليو الجاري، وذلك فى إجابته على سؤال وجهه إليه أحد المستخدمين على موقع «تويتر» عن جاهزية المركبة الفضائية للتحليق إلى مدار الأرض.

يذكر أن مركبة «ستارشيب»، تتميز بأنها متعددة الاستخدام تخصص للقيام برحلات فضائية إلى المريخ، وتحمل 100 شخص.

وفقدت «سبيس إكس»، 4 نماذج أولية للسفينة الفضائية نفسها، في نهاية 2020 وذلك في سلسلة متتالية من عمليات الإطلاق التجريبية على ارتفاعات عالية مختلفة، حيث انتهت محاولات هبوط العودة بانفجارات واشتعال النيران قبل أن يتمكن النموذج الأولي لـ «ستارشيب» أخيرا من الهبوط بشكل آمن في مايو 2021، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».