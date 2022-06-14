الطقس يؤجل إطلاق صاروخ كوري جنوبي إلى الفضاء.. وموجة حارة تضرب إسبانيا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تأجيل المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ فضائي محلي الصنع «نوري كيه إس إل في 2»، كان من المقرر إطلاقه في 15 يونيو الجاري، وذلك ليوم واحد، بسبب رياح قوية.

وتأتي المحاولة الثانية لإطلاق الصاروخ، بعد نحو 8 أشهر من عملية الإطلاق الأولى التي فشلت بسبب خلل فني، وفقا لما ذكرت وكالة «يونهاب»، الكورية الجنوبية.

ويزن الصاروخ الكوري الجنوبي، 200 طن، فيما يبلغ ارتفاعه 47.2 مترًا، و«نوري» هو صاروخ حامل من 3 مراحل يعمل بالوقود السائل، وتم إنفاق نحو 2 تريليون وون «1.8 مليار دولار أمريكي»، لتطوير «نوري إتش أو» منذ عام 2010، وفقا لما ذكرته «يونهاب»، في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء اليوم الثلاثاء، إلى رياح قوية تهب على مركز «نارو للفضاء»، الذي سيتم إطلاق الصاروخ الفضائي منه، موضحة أن هناك احتمال أن تصبح أقوى في وقت لاحق.

وزارة كورية جنوبية: سيكون من الصعب تأمين السلامة الكاملة للمهندسين

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية، أنه سيكون من الصعب تأمين السلامة الكاملة للمهندسين في منصة الإطلاق، وأوضحت أنها قررت نقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق في 15 يونيو الجاري وإطلاقه في 16 يونيو من الشهر ذاته.

وفي إسبانيا، تعرضت البلاد لموجة حارة مبكرة لم تشهدها البلاد في هذا التوقيت من العام منذ أكثر من 40 عاما، فيما قال خبراء في مكتب «الأرصاد الجوية»، الإسبانية إن سحابة من الهواء الساخن من شمال أفريقيا تسببت في ارتفاع درجات الحرارة.

الموجة الحارة قد تستمر في معظم أنحاء إسبانيا حتى 16 أو 17 يونيو الجاري

وأشار الخبراء إلى أن الموجة الحارة قد تستمر في معظم أنحاء إسبانيا حتى 16 أو 17 يونيو الجاري، قبل أيام قليلة من بدء الصيف رسميا في 21 من الشهر ذاته.

واستخدم المواطنون الإسبان، جميع الوسائل الممكنة، بدءا من المراوح الكهربائية وأجهزة التكييف إلى حمامات السباحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية، ومن المنتظر أن تصل درجات الحرارة في المقاصد السياحية الشهيرة مثل إشبيلية وقرطبة إلى 43 درجة مئوية في الأيام المقبلة.