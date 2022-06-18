إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مدينة إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومة «القبة الحديدية»، اعترضت صاروخا تم إطلاقه من قطاع غزة، فجر اليوم السبت، باتجاه مدينة عسقلان هو الأول تجاه المدينة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع في مايو من العام الماضي.

دوي صافرات الإنذار

من جانبها، أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى دوى صافرات الإنذار في «عسقلان» ومستوطنات غلاف قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

زوارق بحرية تطلق النيران تجاه مراكب الصيد

وأمس الجمعة، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة، تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظتي خان يونس ورفح، جنوب غزة، وأجبرت الصيادين الفلسطينيين على مغادرة البحر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».