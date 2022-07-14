رئيسة «بريكس»: مصر والسعودية قد تنضمان في القريب العاجل لدول المجموعة

كشفت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس، بورنيما أناند، عن أنّ مصر والسعودية قد تنضمان في القريب العاجل إلى مجموعة بيركس، مشيرة إلى أنّ الصين وروسيا والهند ناقشوا الأمر خلال قمة قادة مجموعة بريكس الـ14، التي عقدت افتراضيا في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

وأضافت أناند، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» نقلته عنها «روسيا اليوم»، أنّ هذه الدول أبدت اهتمامها وقدّمت طلب العضوية، معتبرة الأمر «خطوة جيدة»، نظرا لأنه دائما يتم النظر بشكل إيجابي إلى مثل هذا التوسع، ومن الواضح أنّه سيزيد تأثير بريكس في كل العالم.

انضمام مصر والسعودية إلى بريكس قريبا

وأعربت رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس، عن أملها في إتمام عملية انضمام هذه الدول إلى المجموعة بشكل سريع جدا، لأن جميع ممثليها يبدون اهتماما بتوسيع المنظمة، مشددة على أنّ اانضمام دولا مثل مصر والسعودية، سيتم بسرعة.

طرق أبواب المنظمة

وكانت رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة بريكس، أعلنت أنّ عدة دول تطرق أبواب المنظمة، وبينها مصر والسعودية وإندونيسيا والأرجنتين.