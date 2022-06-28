«طهران» تتقدم بطلب لعضوية «بريكس».. ووزير إسرائيلي: لا نعارض نووي إيران

قالت السلطات الإيرانية، إن «طهران»، تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة «بريكس»، التي تضم في عضويتها «روسيا-البرازيل-الهند-الصين-جنوب إفريقيا، وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس الاثنين، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أعلن عن تقديمه طلب للعضوية.

روب مالي يتوجه إلى قطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع «طهران»

وتوجه مبعوث «واشنطن» الخاص للمحادثات النووية الإيرانية روب مالي، إلى قطر لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع «طهران» حول سبل إحياء الاتفاق النووي، وقال موقع «بوليتكو» الأمريكي في تقرير، إن احتمالية حدوث انفراجة في المحادثات منخفضة، لكن هذه هي المحادثات الأولى من نوعها منذ شهور، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة «أنقرة»، إن الجانبان، ناقشا جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تحسين التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف أوغلو، أن من الضرورة الاستمرار في العمل مع «طهران» في مجال مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب هو عدو مشترك للجميع، على حد قوله. وأشار الوزير التركي، إلى أن رئيسي البلدين حددا هدف الوصول إلى 30 مليار دولار لحجم التجارة بين طهران وأنقرة.

جانتس: إسرائيل تعارض اتفاق سيئ

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إن «تل أبيب» تتعاون مع دول المنطقة ضد إيران، ولا تتعاون معها فقط في ملف الدفاعات الجوية، مضيفا في كلمة خلال مشاركته في جلسة كتلته «كحول لفان»، إن إسرائيل لا تعارض الاتفاق النووي الإيراني إنما هي تعارض اتفاق سيئ.

وأشار جانتس، إلى أنه مع الاستئناف الممكن للمباحثات النووية، ستواصل «تل أبيب» العمل مع «واشنطن» ودول أخرى حتى نؤثر على صياغة الاتفاق. وتطرق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو المقبل.