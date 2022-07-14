اليوم.. عرض فيلم «جدران» لدرة عبر منصة Watch It الإلكترونية

تبدأ منصة Watch It الإلكترونية اليوم عرض أحدث أعمالها الفنية، فيلم «جدران» للفنانة درة لأول مرة، والذي يبنتمي لنوعية أفلام الرعب، بعد الترويج له خلال الأيام الماضية.

أحداث فيلم جدران

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي رعب حول مكان مهجور ومسكون يتعرض الناس التي تعيش بداخله إلى عدد من الأحداث المرعبة والتي يفشلون في تفسيرها، كما تؤدي الفنانة درة خلال أحداث الفيلم بدور مريضة نفسية تمر باكتئاب شديد بسبب أزماتها النفسية المتكررة.

أبطال فيلم جدران

يشارك في بطولة فيلم «جدران» كل من: درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، أحمد بدير، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة.

البرومو الرسمي لفيلم جدران

وطرحت منصة Watch It الإلكترونية البرومو الرسمي للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر بعض مشاهد الرعب والتشويق خلال أحداث الفيلم، وعلقت عليه: «ساعات الظروف ممكن تجبرنا ندوّر في أسرار الماضي.. ياترى إيه مستنينا؟، جهز نفسك واتفرج على فيلم الرعب «جدران» أول أفلام WATCH IT الأصلية.

أخر أعمال درة

يذكر أن أخر أعمال درة فيلم «الكاهن» الذي عرض في السينمات المختلفقة الفترة الماضية، كما عرض بشكل حصري عبر منصة WATCH IT في عيد الفطر الماضي 2022.

أبطال فيلم الكاهن

فيلم الكاهن من بطولة إياد نصار، وفتحي عبدالوهاب، وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان، وعدد أخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.