سحب فيلم «الكاهن» بعد تحقيقه إيرادات «صفر» بدور العرض السينمائي

قررت الشركة المنتجة لفيلم «الكاهن»، سحب العمل السينمائي من دور العرض، بعدما حقق إيرادات «صفر»، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

سحب فيلم الكاهن من دور العرض

وكان آخر إيرادات حققها فيلم الكاهن 169جنيها فقط، رغم أن الفيلم لاقى إقبالاً جماهيرياً بمجرد طرحه في دور العرض تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وتدور أحداث فيلم الكاهن حول الصحفية فيروز، التي تجسد دورها الفنانة درة، ويعاني زوجها من مشاكل نفسية، مع وقوع جريمة قتل غامضة ومثيرة، مع البحث عن القاتل طوال أحداث الفيلم.

أبطال فيلم الكاهن

ويضم فيلم الكاهن مجموعة من كبار النجوم منهم «الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح»، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

فيلم الجريمة يحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة

وجاء فيلم «الجريمة»، في المرتبة الأولى، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 88 ألف جنيه أمس بدور العرض، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد آخر من النجوم، وفي المرتبة الثانية جاء فيلم «حامل اللقب»، والذي حقق ما يقرب من 85 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض.

واحتل فيلم «من أجل زيكو»، المرتبة الثالثة في إيرادات دور العرض، بتحقيق 72 ألف جنيه، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، ثم جاء بعده فيلم تماسيح النيل بإيرادات 12 ألف جنيه، وهو من بطولة خالد الصاوي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن.

إيرادات فيلمي «قمر 14» و«11-11»

بينما حقق فيلم «قمر 14»، 7 آلاف جنيه، ويضم عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، غادة عادل، خالد أنور، مي الغيطي وأحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتذيل فيلم «11-11»، إيرادات الأفلام المنافسة، وحقق 5 آلاف جنيه فقط، وتدور أحداث الفيلم حول المحامي «سعيد»، الذي يعاني من ظروف صعبة، ويقدم على الانتحار داخل سيارته، ولكن يضع القدر 3 أشخاص في طريقه لمنعه من الانتحار.