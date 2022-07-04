درة تعلن عن موعد طرح فيلم «جدران».. أول أفلام watch it الأصلية

كشفت الفنانة درة عن موعد عرض فيلمها السينمائي الجديد «جدران»، بعد أن انتهت من تصويره مؤخرا وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت الفنانة درة البوستر الرسمي الخاص بفيلم «جدران» مصحوبا بموعد عرضه قائلة: «الحكايات بتفضل حكايات لحد ما نعرف أصلها إيه «جدران» أول أفلام watch it الأصلية حصريا يوم 14 يوليو».

درة تكشف عن موعد عرض فيلم «جدران»

وظهرت درة بشكل مختلف على البوستر الخاص بفيلم «جدران» حيث ظهرت بوجهها فقط يملؤه الغموض والإثارة، داخل مرآة، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.

كما حرص عدد من الفنانين على توجيه التهنئة للفنانة درة بمجرد الكشف عن موعد طرح فيلمها الجديد، من بينهم الفنان فراس سعيد والذي كتب قائلا: «مبروك»، كما هنأتها الفنانة نيللي كريم، والتي وضعت لها مجموعة من القلوب وكذلك هند عبد الحليم.

يذكر أن فيلم «جدران» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين ومنهم «درة، فراس سعيد، نيكولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان وهند عبد الحليم وعدد آخر من الفنانين» وهو قصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان.

آخر أعمال الفنانة درة

وكانت آخر أعمال الفنانة درة، هو فيلم «الكاهن»، الذي شاركت فيه مع عدد من الفنانين منهم «إياد نصار، محمود حميدة، جمال سليمان، فتحي عبد الوهاب، وحسين فهمي وعدد آخر من الفنانين»، ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبولبن.