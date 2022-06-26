درة بـ العباءة التونسية في القيروان: لم ولن أنسى أبدا (صور)

نشرت الفنانة التونسية درة زروق، مجموعة صور لها تزينت خلالها بالعباءة التونسية المميزة، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، على هامش تكريمها في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان تونس، في دورته الرابعة والعشرون.

درة عن وجودها في القيروان: مكان هادئ وجميل

علقّت الفنانة درة، على صورها عبر حسابها بـ«إنستجرام» من داخل مقر بيت الشعراء بمدينة القيروان التونسية بقولها: لم ولن أنسى أبدًا هذا المكان الهادئ والجميل والروحي، الذي زرته مرة واحدة فقط، عندما كنت طفلة صغيرة.

وفي الساعات الماضية، تم تكريم الفنانة درة، داخل موطنها بدولة تونس، ضمن فعاليات مهرجان ربيع الفنون بالقيروان في دورته الـ24، وتزينت إطلالتها بـ فستان من التراث التونسي باللون الأخضر.

تكريمها في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان

وعلقت درة على تكريمها في تونس عبر حسابها بـ«إنستجرام» بقولها: سعدت وتشرفت بتكريمي في مهرجان ربيع الفنون بالقيروان تونس، في دورته الرابعة والعشرون، هذا المهرجان العريق الذي تكرّم فيه كبار الشعراء والفنانين والمبدعين.

واستطردت بقولها: «شكرًا لكل القائمين على المهرجان وجمهوري الحبيب أهلي في أرض جدودي».