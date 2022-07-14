قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة من «الأعلى للجامعات».. «ابعد عن الكيانات الوهمية»

ينطلق تنسيق القبول للجامعات الحكومية 2022ـ2023 بعد انتهاء اختبارات القدرات 2022، عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحذّر السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة، طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من الكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، وطالبهم بالتواصل مع الوزارة للاطلاع على المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

المعاهد الخاصة المعتمدة 2022

وتستعرض السطور التالية، المعاهد الخاصة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، كما يلي:

المعاهد الخاصة المعتمدة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة نصر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان فرع قنا

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية 6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للدراسات التعاونية ـ القاهرة- المنيرة

المعهد العالي للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون الزراعى بأسيوط

المعهد العالي للغات ـ بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للغات ـ شيراتون ـ بمصر الجديدة

معهد المعارف العالي للغات والترجمة بالزيتون

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالمقطم

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية ـ القاهرة الجديدة

معهد المدينة العالي للغات الدولية ـ شبرامنت

المعهد العالي للدراسات الادبية بكنج مريوط بالإسكندرية

المعهد العالي للاعلام وفنون الاتصال ـ 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للاقتصاد

المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي ـ سيوف ـ الاسكندرية

معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي مدينة نصر

معهد سينا العالي للسيحة والفنادق ـ رأس سدر

معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق ـ بالمقطم

المعهد العالي للسياحة والفنادق ـ كينج مريوط ـ الإسكندرية

المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالاسكندرية (إيجوث)

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر - إيجوث

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة .

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار ـ أبو قير ـ الإسكندرية

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية ـ الجيزة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالي للعلوم الإدارية ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ 6 أكتوبر

المعهد العالي للدراسات المتطورة ـ بالهرم

المعهد المصري لأكاديمية الاسكندرية للإدارة والمحاسبة ـ بالإسكندرية

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ـ بلبيس

المعهد العالي للحاسب الآلي ـ كنج مريوط الإسكندرية

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بأرض البنفسج

معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية – المعادي

المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال ـ الزرقاء

معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات ـ أبو قير ـ الإسكندرية

معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية ـ المقطم

معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة ـ الهرم

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية والحاسب الآلي - دمياط

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات ـ التجمع الخامس

معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الادارية والحاسب الآلي بالتجمع الاول- مدينة القاهرة الجديدة

المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر

معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا ـ شبرامنت ـ الجيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية التجمع الخامس

المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي بالعريش

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات طريق سقارة الهرم

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة ـ سوهاج 64 المعهد التكنولوجي العالي ـ بالعاشر من رمضان

أكاديمية أخبار اليوم

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحة

المعهد العالي للهندسة المعمارية 6 أكتوبر

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا - 6 أكتوبر

معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي

المعهد العالي للهندسة بالشروق

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا ـ طريق مصر الإسماعيلية

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

المعهد العالي للهندسة ـ 15 مايو

معهد الهندسة العالي لتكنولوجيا الطيران ـ إمبابة

المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالي للفنون التطبيقية 6 أكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي للتكنولوجيا والهندسة والإدارة بالتجمع الخامس

معهد الحاسبات وتكنولوجيا معلومات الطيران والفضاء بإمبابة

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد الإدارة والسكرتارية مصر القديمة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - كينج ماريوط

المعهد العالي للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير ـ البحيرة

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالي للتسويق والتجارة ونظم المعلومات مركز التجمع الأول

معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

معهد سيناء للدراسات النوعية بالعريش

معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول ـ القاهرة الجديدة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث)

معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بطموه

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا - طموه

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد الوادي العالي للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

المعهد الكندي العالي للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد الكندي للإدارة - 6 أكتوبر

المعهد العالي للعلوم الإدارية - المنزلة

معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد القناة العالي للهندسة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ـ بلبيس ـ الشرقية

معهد الدلتا العالي للهندسة بالمنصورة

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا بـ6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس ـ البحيرة

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة ـ الهرم

معهد الجزيرة العالي للإعلام وفنون الاتصال بالمقطم

المعهد العالي للغات بالمنصورة 1

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد الدولي العالي للإعلام بمدينة الشروق

المعهد العالي للعلوم الإدارية باوسيم

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - الطود - الأقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية

معهد الجزيرة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم

معهد الإدارة والسكرتارية بكلية رمسيس للبنات

المعهد العالي للعلوم الإدارية بني سويف

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج