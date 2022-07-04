المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية.. تعرف عليها

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن جميع أسماء و بيانات الجامعات والمعاهد و المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي متاحة أسماءها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها قائمة المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية 2022، مناشداً جميع الطلاب بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات للتأكد من اعتماد الكيانات التعليمية .

المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية

وأوضح المشرف على قطاع التنسيق بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية وكذلك طلاب الثانوية العامة متاحة عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الوزارة تجري دورياً تحديثا شاملا لكافة البيانات الخاصة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة.

جامعة القاهرة

- المعهد الفني للتمريض بـ «قصر العينى».

- المعهد الفني للتمريض بالمعهد القومي للأورام.

- المعهد الفني للتمريض (مبارك كول) طالبات فقط بـ قصر العيني.

جامعة الإسكندرية

- المعهد الفني للتمريض طالبات فقط جامعة عين شمس.

- المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

- المعهد الفني للتمريض بالمستشفى التخصصي (طالبات فقط).

المعاهد الحكومية للدبلومات الفنية

جامعة أسيوط

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط) جامعة طنطا.

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة المنصورة

المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة الزقازيق

- المعهد الفني للتمريض ببنها (طالبات فقط).

- المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة المنيا

- المعهد الفني للتمريض (طالبات فقط).

جامعة المنوفية

- المعهد الفني للتمريض.

جامعة قناة السويس

- المعهد الفني للتمريض بالإسماعلية (طالبات فقط).

- المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي (نظم معلومات).

جامعة جنوب الوادي

- المعهد الفني للتمريض بسوهاج (طالبات فقط).

جامعة الفـيوم

- المعهد الفني للتمريض بالفيوم.

جامعة بني سـويف

- المعهد الفني للتمريض ببني سويف (طالبات فقط).