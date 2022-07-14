الجامعات الأهلية تستعد لاختبارات القبول للدفعة الثانية.. الأربعاء المقبل

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية «الجلالة - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان»، ورئيس قطاع كليات الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب الدفعة الثانية من حاملي الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية، لإجراء الجولة الثانية لاختبارات القبول المؤهلة للالتحاق، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

1200 طالب سيجرون الاختبارات

وأوضح المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة، أنه سيتم إجراء الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري، لطلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل كافة رغباتهم وسداد الرسوم حتى غدا الجمعة الموافق 15 يوليو الجاري.

أشار إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2022، بعد الانتهاء من امتحاناتهم وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو، موضحا أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا لأداء اختبارات القبول على الموقع الإلكتروني تجاوز الـ7 آلاف طالب وطالبة حتى الآن، كما أنه سيتم إجراء الاختبارات للجولة الثانية لعدد يتجاوز الـ1200 طالب وطالبة.

إجراء اختبارات القبول لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 يوم 27 يوليو

تابع المشرف على الجامعات الأهلية، أن باب التسجيل مفتوحًا أمام الطلاب من مختلف الشهادات «الثانوية العامة المصرية، والشهادات المعادلة والأزهرية»، مؤكداً أن الجامعات الأهلية الجديدة مجهزة وفقاً لأحدث الإمكانيات و القدرات التي تتماشى مع متطليات سوق العمل محلياً و دولياً وبما يسهم في إخراج كوادر متميزة من الطلاب مؤهلين لمختلف سوق العمل محلياً ودوليا .