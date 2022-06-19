نقيب التمريض تحذر من المعاهد الوهمية: إساءة للمهنة وتعريض المواطنين للخطر

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن تحذيرات نقابة التمريض الأخيرة، من الالتحاق بأكايديمات التمريض الخاصة غير المعتمدة، ليست بالتحذير الأول الذي تطرحه، «بنحاول نسيطر على الموضوع، لكن المتربحين غير الشرعيين كتير».

محمود: مراكز التدريب توهم الخريجين

أضافت «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، تقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن مراكز التدريب تلك توهم الخريجين من مختلف المجالات، أن المركز سيدرس التمريض للملتحقين بها مع توفير فرص عمل.

كوثر محمود: المراكز غير المعتمدة بتاخد من الناس آلاف

واستطردت: «المراكز غير المعتمدة دي بتاخد من الناس ألوفات، وبيدوا الناس قشور عن التمريض، وفي الآخر بيتصدموا أن لا ليهم تراخيص مزاولة مهنة أو ليهم تسجيل في النقابة، وفيه بعض منهم بيروحوا للمستشفيات الخاصة اللي بتقدم خدمات ضعيفة من خلالهم على أنهم حاصلي على بكالريوس تمريض».

وأوضحت أن مثل هؤلاء الخريجين من تلك المعاهد، تقدم خدمات ضعيفة للمرضى، ما يتسبب في مشكلات عدة لمجال التمريض ككل، ويسيئوا للمهنة، مع تقديم خدمة غير لائقة، «مثل هؤلاء الناس بيشدونا لتحت ولورا وبيسيئوا للمهنة، وبيقدموا خدمة بتعرض المواطن المصري للخطر».

وتابعت: «مثل تلك المعاهد عملت لنفسها تسويق عالي، من خلال صفحات فيسبوك ومحطات مترو الأنفاق، ونجحنا في إغلاق عددا من مثل تلك المراكز بالتعاون مع الجهات المعنية، وساعدنا في كده الوزارة والمحافظين، ومازال فيه مجموعة كبرى وعلشان كده كتبت التحذير».