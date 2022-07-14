اعرف كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟.. أزهري يوضح

كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟، سؤال يبحث عنه الكثيرون، لاسيما وأن صلاة قيام الليل لها فضل كبير خاصة في وقت السحر يتجلى فيها الله عز وجل، فمتى يمكن للمسلم أداء صلاة قيام الليل؟، وهو ما أجاب عليه الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، عن هذه التساؤلات موضحا كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها.

كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها؟

وأوضح «الأطرش» في رده عن كيفية أداء صلاة قيام الليل وكم عدد ركعاتها، بأنها تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، مشيرا إلى أنه من صلى العشاء وصلى بعدهم 4 ركعات ونام ثم استيقظ وصلى 4 ركعات، فيجوز له ذلك ويجوز أن يصلى 8 ركعات متواصلين ولكن الأفضل أن يكونوا منفصلين.

وعن ضرورة النوم قبل صلاة قيام الليل، قال إن هناك اعتقادا شائعا بين البعض أنه لا يؤجر على صلاة قيام الليل إلا بعد نوم، وهذا خطأ شائع يجب على الجميع تغييره تماما، إذ أن صلاة قيام الليل تجوز في أي وقت حتى ولو كانت بعد صلاة العشاء مباشرة.

«الأطرش» يوضح 5 فضائل لصلاة قيام الليل

وعن فضل قيام الليل، قال إنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أخبرنا عن خمسة فضائل لقيام الليل، كما روى الطبراني، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد».

واستشهد بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».