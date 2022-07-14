عاجل.. رئيس الوزراء يدلي بتصريحات مهمة على الهواء مباشرة بعد قليل

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، بتصريحات تليفزيونية مهمة.

ومن المُقرر، أن يتم نقل تلك التصريحات على الهواء مباشرة، بعد قليل.

وكان رئيس الوزراء، قد أكد، في تصريحات صحفية له، أمس، أن تحريك سعر المواد البترولية جاء للحفاظ على ثروة مصر البترولية، وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، بما يساعد على مواجهة الضغوط التضخمية العالمية الحالية.

وذكر «مدبولي»، خلال تصريحاته، أن الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يومياً فقط كفارق بين تكلفة السولار، والاستهلاك، وأن الدولة المصرية مستمرة في برامج الحماية الاجتماعية.