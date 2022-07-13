مدبولي: الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا فرق سعر بين تكلفة وبيع السولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تحريك سعر السولار سيقلل الفرق بين تكلفة السولار وسعر البيع إلى 3.75 جنيه لكل لتر، مع تقليل الخسائر اليومية لاستهلاكه بنحو 21 مليون جنيه، مع تحمل الدولة قرابة 157 مليون جنيه لاستهلاكه يومياً.

5.4 مليار جنيه خسائر شهرية بسبب فارق سعر السولار

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات له منذ قليل، أن تكلفة منتج السولار تصل إلى نحو 11 جنيها لكل لتر، وهو متوسط تكلفة آخر 3 شهور، وبهذا يصل فارق السعر بين التكلفة وسعر البيع الحالي قبل الزيادة إلى 4.25 جنيه للتر بخسارة يومية تقدر بنحو 178 مليون جنيه، وشهريا بنحو 5.4 مليار جنيه.

الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بالقرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر حتى نهاية العام الحالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو 10 مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.