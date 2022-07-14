«مسجل» أنهى حياة صديقه ودخن سيجارة حشيش أمام جثمانه: كان حبيبي

شهدت إحدى الشقق السكنية بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة إحدى الجرائم البشعة والتي تخلص فيها عاطل من صديقه باستخدام سلاح أبيض، حتى ألقت أجهزة الأمن القبض على الجاني معترفاً بالواقعة بأكملها، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل الواقعة وأسبابها وكيف تخلص المتهم من حياة صديقه، وماذا فعل بعد انتهاءه من تنفيذ الجريمة وفقاً التحقيقات واعترافات المتهم.

بداية الواقعة: الجاني يمر بضائقة مالية ويزور صديقه بالمنزل

مرّ الجاني وهو «س. م» ويبلغ من العمر 37 عاماً، عاطل ومسجل خطر، بأزمة مالية وكان في حاجة إلى مبلغ مالي من أجل إنفاقه خلال عيد الأضحى، ولجأ في هذا اليوم إلى صديقه «فهمي» والذي يبلغ من العمر 44 عامًا، وزاره في منزله بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وحاول الجاني إقناع صديقه بأن يعطيه ما يريد من المال كسلف، قائلا: «كنا حبايب ومفيش بينا مشاكل، لكنه فضل يضحك ويتريق عليا، ومرضيش يديني فلوس عشان أنا بستلف منه كتير».

التفكير في الجريمة أثناء تجهيز الشاي

لم يتحمل الجاني كلمات صديقه، لذا فكر على الفور في التخلص من حياته خلال وجود الجاني في المطبخ من أجل إعداد الشاي، مضيفاً في اعترافاته: «كان بيبصلي وحش وأنا داخل عليه بالشاي»، لذا عاد مرة أخرى إلى المطبخ لإحضار السكين ليطعنه 3 طعنات حتى تأكد من وفاته، ثم أمسك سيجارة الحشيش وأشعلها وشربها بجوار جثة صديقه وأنه في هذه اللحظات لم يصدق كيف فعل هذا، ليهرب بعدها على الفور.

بلاغ في قسم شرطة السيدة زينب: العثور على الجثة

وتلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص بها عدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسم داخل شقته السكنية في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور تحركت أجهزة الأمن والمباحث كشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

تحديد مكان الجاني والقبض عليه

وعن طريق التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى الشخص المتهم في الواقعة، والمقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إذ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبعد مواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وقررت النيابة العامة حسبه 4 أيام على ذمة التحقيقات.