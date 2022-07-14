البريد المصري يوقع اتفاقية لتطوير مكاتب اتصالات الكونغو الديموقراطية

وقعت شركة ويفز الذراع التكنولوجي وإحدى شركات البريد المصري، اتفاقية تعاون مع مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية، بهدف ميكنة خدمات مكاتب البريد الكونغولي، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الأشقاء الأفارقه.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي البريدي الشامل الـ40 والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 14 يوليو في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

الاتفاق جاء بعد زيارة وفد البريد المصري للكونغو

ووفق بيان هيئة البريد المصرية، فأن الاتفاق يعد تتويجاٌ لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أثناء زيارة وفد البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس الإدارة، إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تم معاينة مقر مؤسسة البريد والاتصالات والكونغولية ومكاتب البريد ومركز عمليات بالعاصمة كينشاسا، في أكتوبر الماضي لتحديد الاحتياجات التقنية لتطوير وميكنة إجراءات العمل بالبريد الكونغولي وتحديث ورفع كفاءة البنية التحتية.

ووقع الاتفاق عمرو عصمت، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ويفز ومدير عام مؤسسة بريد الكونغو، وديديه موسيتيه، بحضور السفير حمدي شعبان، سفير مصر بجمهورية الكونغو الديموقراطية وإيهاب أبو بكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لـ التحول الرقمي، وسكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، سيفاندو شيف مويو، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، ايزاك جنامبا، ومدير عام مؤسسة بريد كوت ديفوار.

تعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية

من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن هذا الاتفاق يؤكد على ريادة مصر في تقديم الخدمات البريدية ويوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين جمهوريتي مصر العربية والكونغو الديموقراطية، مشيرا إلى حرص البريد المصري، على تعزيز أوجه التعاون مع جميع الدول الأفريقية بما يساهم في تمكين المؤسسات البريدية من دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أفريقيا.

وأكد «فاروق»، على استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للبريد الكونغولي للمساهمة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة من خلال منافذ البريد وتدريب العاملين بها ونقل الخبرات لهم وصقل مهاراتهم لإحداث نقلة نوعيه في أداء البريد الكونغولي للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتبادل التجاري المنشود بين دول القارة بما يتواكب مع ما تشهده المؤسسات البريدية على مستوى العالم من تطور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أنه بناءً على هذا الاتفاق سيتم ميكنة خدمات مكاتب البريد و مراكز العمليات بالبريد الكونغولي، وفقاً لأحدث المعايير التقنية والمتطلبات الدولية لسلسلة الإمدادات البريدية الدولية للاتحاد البريدي العالمي ومعايير جودة الخدمات العالمية علاوة على خدمة التحويلات المالية.

«فاروق»: سنقدم الدعم للبريد الكونغولي

وتابع «فاروق»، أن البريد المصري سيقدم الدعم الكامل للبريد الكونغولي لنقل تجربة نجاحه في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي بالاعتماد علي الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها البريد المصري.

ومن جانبه أشاد سكرتير عام الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل، سيفاندو شيف مويو، بتطور البريد المصري مؤكدا على أن اتفاق اليوم بين مؤسستين أفريقيتين، إحداهما حققت نجاحات متميزة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي ومواكبة تغيرات السوق يحتذى بها وهي «البريد المصري» وأخرى طموحة تسعى جاهدة لبناء قدراتها وهي «البريد والاتصالات والكونغولية»، معربًا عن أمنياته بتنفيذ اتفاقيات مماثلة بين مؤسسات البريد في البلدان الأفريقية.

سفير مصر في الكونغو: نهدف لنقل الخبرات إلى البلدان الأفريقية

وأكد حمدي شعبان، سفير مصر في الكونغو، على أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون و دعم كافة البلدان الأفريقية من خلال الشراكات ونقل الخبرات وقصص النجاح المصرية، مشيرًا إلى أن تجربة البريد المصري هي أحد أهم قصص النجاح التي تحدث في مصر حالياً.

فيما وجه «ديديه موستيه»، الشكر للبريد المصري على الدعم الذي قام به للوصول إلى اتفاق تعاون يلبي احتياجات وتطلعات مؤسسة البريد والاتصالات الكونغولية لخدمة المواطنين.

يذكر أن شركة ويفز للتحول الرقمي، هي الذراع التكنولوجي للبريد المصري ولها خبرات متعددة في أعمال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وتعمل الشركة حاليا على التوسع في الاستثمار بأفريقيا لتطوير المؤسسات البريدية والمالية بما يخدم الأشقاء الأفارقة.