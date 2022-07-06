نائب وزير الاتصالات: التحول الرقمي يعتمد على 3 محاور

قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، إن التحول الرقمي يعتمد على محاور الأولى تقديم الخدمة بسهولة للأفراد والثاني العمل على بناء الإنسان المصري والتنمية في الثروة البشرية لإيجاد قدرة تنافسية وكذلك العمل على تصدير المنتجات والعمالة المصرية، والثالث العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية في مصر لتحسين الخدمات المقدمة.

تسهيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن

وأضاف «العطار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» أن هناك خدمات معينة يريدها المواطن ويطبقها باستمرار لذا تم إنشاء بوابة مصر الرقمية ليحصل المواطن على الخدمة دون أي وساطة أو احتياج للحضور ولكن الخدمة تتم بناء على بيانات المواطن لذا تم توفير قاعدة بيانات موسعة للتسهيل على المواطنين

الدفع بالطرق المختلفة في الخدمات المقدمة

وأوضح نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة والتنمية الإدارية، أن الدفع يتم بالطرق المتاحة النقدي أو الإلكتروني بسهولة ويسر، لافتا إلى أن مشروع إنزال الكابلات البحرية الجديدة التي تم إنزالها تعمل على تحسين خدمات الإنترنت في أماكن جديدة وتقوية الشبكات القديمة.

وافتتح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من مشروعات مصر الرقمية التي تسعى لاستمرار التطوير الرقمي في مصر في الوقت الحالي في الجمهورية الجديدة المتطورة التي تسعى لتسهيل الخدمات.