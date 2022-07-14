وضع لافتات وبانرات بأجرة المواصلات داخل المواقف لمنع استغلال المواطنين

بدأت المحافظات من خلال إدارات المواقف بالقاهرة والجيزة في وضع بانرات واستيكرات داخل المواقف بالتعريفة الجديدة للمواصلات في أماكن بارزة؛ حتى يعرف المواطن والسائق أجرة المواصلات ويلتزم السائق بالتعريفة المقررة ولا يخالفها، ويعرف المواطن حقه ولا يسمح بأي محاولة لإستغلاله من جانب البعض.

تعريفة الركوب فى موقف المنيب

ومن تعريفة المواصلات بالأقاليم والمحافظات فى موقف المنيب:

- المنيب الواسطى 28 جنيهًا.

- المنيب سمالوط 80 جنيهًا.

- المنيب المنيا 85 جنيهًا.

- المنيب بنى مزار 70 جنيهًا.

- المنيب مغاغة 66 جنيهًا.

- المنيب أهناسيا 32 جنيهًا.

- المنيب ببا 34 جنيهًا.

- المنيب الفشن 35 جنيهًا.

- المنيب بنى سويف 32 جنيهًا.

أسعار المواصلات في موقف المرج

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات أجرة الأقاليم في موقف المرج إلى محافظات الوجه القبلى فهي تتضمن:

- المرج أسيوط 112 جنيهًا.

- المرج سوهاج 123 جنيهًا.

- المرج الفيوم 26 جنيهًا.

-المرج أبشواي 28 جنيهًا.

- المرج قنا 140 جنيهًا.

-المرج ملوي 97 جنيهًا.

- المرج المنيا 87 جنيهًا.

- المرج بني سويف 35 جنيهًا.

- المرج الواسطى 32 جنيهًا.

- المرج يوسف الصديق 31 جنيهًا.

- المرج الوادي الجديد 148 جنيهًا.

- المرج السويس 28 جنيهًا.

-المرج بورتو السخنة 35 جنيهًا.

-المرج الإسماعيلية 26 جنيهًا.

- المرج فايد 26 جنيهًا.

- المرج القصاصين 23 جنيهًا.

- المرج القنطرة 23 جنيهًا.

- المرج التل الكبير 23 جنيهًا.

- المرج بورسعيد 61 جنيهًا.

- المرج الطور 74 جنيهًا.

- المرج نويبع 112 جنيهًا.

- المرج العريش 65 جنيهًا.

-المرج رفح 78 جنيهًا.

- أجرة المرج العلمين 86 جنيها عادي 94 جنيهًا للمكيف.

-المرج الإسكندرية 59 جنيهًا.

- المرج العاشر من رمضان 11 جنيهًا.

- المرج فاقوس 30 جنيهًا.

- المرج بلبيس 13 جنيهًا.

- المرج أكتوبر 11 جنيهًا.

- المرج الهرم 7 جنيهات.

- المرج كفر الدوار 37 جنيهًا.

- المرج رشيد 45 جنيهًا.

- المرج بنها 11 جنيهًا.

- المرج العاصمة الادارية 25 جنيهًا.

- المرج بدر 11 جنيهًا.

- المرج عبود 6 جنيهات.

- المرج الزاوية 6 جنيهات.

- المرج مسطرد 3 جنيهات.

- المرج دائرى 4 جنيهات.