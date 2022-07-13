زيادة تعريفة الركوب بالقاهرة.. وخطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفين

انتهت أجهزة محافظة القاهرة من تحديد زيادة تعريفة الركوب - أجرة المواصلات - بالنسبة للسرفيس في الخطوط الداخلية وبين المحافظات، بحيث تتراوح ما بين 25 و50 و75 قرشا حسب المسافة، وخط السير، حيث توجد خطوط تصل لأكثر من 40 كيلو مترا، وبالتالي تم مراعاة ذلك عند وضع تعريفة الركوب للمواصلات، ويأتي ذلك بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية من سولار وبنزين صباح اليوم.

تسعيرة المواصلات

وأصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعليمات لرؤساء الأحياء والأجهزة المختصة وجهاز السرفيس والتموين بمراقبة مواقف السيارات ومحطات الوقود لمتابعة الوضع ومنع أي محاولات استغلال من خلال تسيير حملات، ولجان متابعة لتطبيق التسعيرة الجديدة والالتزام بها داخل المواقف وخطوط السير، مع فتح غرفة عمليات المحافظات لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة بشأن تعريفة الركوب والالتزام بخط السير وأي سائق مخالف يتم الإبلاغ عنه على رقمي الخط الساخن 114 و15496 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع أي تجاوزات وعدم السماح باستغلال المواطن.

وخاطبت محافظة القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع إدارتي السرفيس، ومواقف السيارات، والإدارة العامة للمرور لتكثيف حملات متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتشديد على كل سائق بوضع الملصق الخاص في مكان بارز بالسيارة يتضمن التعريفة الجديدة وخط السير سواء سيارات السرفيس والنقل الجماعي؛ بحيث يعرف كل مواطن الأجرة المقررة بعد الزيادة الجديدة مع اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين.

التاكسي الأبيض

وفيما يتعلق بتعريفة ركوب التاكسي الأبيض في القاهرة الكبرى بعد تحريك سعر المواد البترولية أكدت محافظة القاهرة أنه تم زيادة تعريفة التاكسي الأبيض بحيث تصبح 7.5 جنيه في فتح العداد في أول كيلو ثم 3.50 جنيه في كل كيلو وساعة الانتظار 18 جنيها مع زيادة 8.50 جنيه لكل ساعة إضافية.