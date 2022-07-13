أجرة المواصلات في محافظة القاهرة بعد تحريك أسعار البنزين.. جميع خطوط السير

أعلنت محافظة القاهرة تفاصيل وأسعار أجرة المواصلات على خطوط السير الداخلية والخارجية بالمحافظة، بعد تحريك أسعار السولار والبنزين صباح اليوم، ومن المقرر توزيع التعريفة الجديدة بعد تعديل الأسعار على مواقف السيارات للالتزام بها من قبل السائقين، ومنع أي تجاوزات أو تقطيع خط السير أو استغلال المواطنين بزيادة أجرة المواصلات عن الأسعار المقررة، وتتراوح الزيادة الجديدة في أسعار المواصلات لبن ربع ونصف جنيه وخمسة وسبعين قرشا حسب المسافات.

الأسعار الجديدة للمواصلات في القاهرة

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء، بالتنسيق مع إدارتي السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور، لتكثيف حملات متابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلن محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم، كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعريفة الركوب الجديدة داخل محافظة القاهرة

حملات مكثفة لمتابعة المواقف ومحطات الوقود

من جانبها، أوضحت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وجود متابعة مستمرة مع المحافظات والأحياء وجهاز السرفيس والمرور والتموين والجهات المختصة، لإصدار تعريفة الركوب الخاصة بكل محافظة وتسيير حملات مكثفة على محطات الوقود والمواقف وخطوط سير المواصلات والنقل الجماعي والسرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، المقرر إقرارها اليوم من كل محافظة.

كما ناشد وزير التنمية المحلية، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات في أجرة المواصلات، والإبلاغ عن أي سائق مخالف، من خلال أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة صوتك مسموع بالوزارة لتقديم أي شكوى، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي ورقم الخط الساخن 15330، الذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.