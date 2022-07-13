التنمية المحلية: تحريك سعر تذكرة أتوبيس النقل العام لن يتجاوز 50 قرشا

وجّه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، هيئتي النقل العام في القاهرة والإسكندرية، بمتابعة حركة السير بعد تحريك أسعار الوقود، موضحا أنّ تعريفة الركوب وأسعار تذكرة أتوبيس النقل العام، ستكون مناسبة مع تحريك أسعار الوقود، وتحريك سعر تذكرة أتوبيس النقل العام لن يتخطى 50 قرشا.

حملات مكثفة على محطات الوقود

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، تتابع مع المحافظات والأحياء وجهاز السرفيس والمرور والتموين والجهات المختصة، تسيير حملات مكثفة على محطات الوقود والمواقف وخطوط سير المواصلات والنقل الجماعي والسرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة، المقرر إقرارها اليوم من كل محافظة.

الإبلاغ عن المخالفات

ووجّه شعراوي، المواطنين، بالإبلاغ عن أي مخالفات في أجرة المواصلات، والإبلاغ عن أي سائق مخالف، من خلال أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة صوتك مسموع بالوزارة، لتقديم أي شكوى، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي ورقم الخط الساخن 15330، الذي يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.