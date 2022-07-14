قرية تونس بالفيوم مقصد الجميع لقضاء الإجازات.. سفاري وشواء وتزحلق على الرمال

منازل مبنية على ربوة عالية تُطل على بحيرة قارون، شوارعها تتزين بالأشجار والزهور مختلفة الألوان والأشكال والأحجام، وبيوت مبنية من الحجر على غرار بيوت النوبة، تزين حوائطها رسومات للوحات فنية رائعة، ويتخلل تلك البيوت معارض وورش الفخار التي تجذب العيون وتأسر العقول، بينما تحلق أسراب الحمام بالقرب من أبراجها، أهلاً بك في قرية تونس بمحافظة الفيوم، حيث الماء والهواء النقي والصحراء الممتعة والخضرة الوافية، والطعام الأورجانيك الخالي من الأسمدة والمبيدات.

زحام على الفنادق والشاليهات

محمد ربيع، يعمل في مجال السياحة، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرية تونس تشهد إقبالاً كبيراً منذ عيد الفطر المبارك وحتى الآن، نظراً لاعتدال جوها ورخص أسعارها وتعدد الأنشطة بها، موضحا أنّ قرية تونس تنقسم إلى قسمين فيما يخص السكن، الجزء الأول الفنادق التي توفر إقامات وخدمات مختلفة بأسعار متفاوتة سواء داخل غرف أو شاليهات أو فلل الفنادق، والجزء الآخر شاليهات وفلل ملك أشخاص يتم تأجيرها باليوم لمن يرغب، وتحوي بداخلها حمام سباحة وحديقة، بينما الطعام يكون مسؤولية النزيل.

رحلات سفاري ومغامرات

في سياق متصل، أكد مصطفى إسماعيل، أقدم منظمي رحلات السفاري، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ رحلات السفاري في قرية تونس تعمل طوال العام سواء صيفاً أو شتاءً، موضحاً أنّ تلك الرحلات عليها إقبالاً كبيراً لما فيها من مغامرة، فهي تتضمن زيارة عدة مناطق سياحية وأثرية وممارسة عدة أنشطة مثل التزحلق على الرمال ومشاهدة النجوم، بالإضافة إلى حفلات الشواء والأكل والطعام البدوي، وحفلات الرقص والألوان.

الفخار أساس القرية

وعن الفخار الذي يميز القرية، كشفت صباح مصطفى، خزافة، أنّ الفخار والخزف يميز قرية تونس ويضفي عليها طابعاً خاصاً منذ أنشأت الخزافة السويسرية الراحلة إيفيلين بوري مدرسة تعليم الخزف والفخار، موضحةً أنّ الكثير من السياح من مختلف دول العالم يأتون لقرية تونس لمشاهدة صناعة الخزف والفخار، وشراء بعض الهدايا منها، قائلةً إنّ القرية أصبحت تتزين بعشرات الورش والمعارض لمنتجات الخزف والفخار، ولا يخلو بيت بالقرية من وجود خزاف واثنين من نفس الأسرة.

شاليهات رخيصة السعر

وأردفت، أنّ أكثر ما يميز قرية تونس، أنّها رخيصة السعر، فأسعار الغرفة تبدأ من 400 جنيه للفردين، كما أنّ هناك شاليهات متاحة للإيجار تبدأ من 1800 جنيه لليوم، وتستوعب عدداً كبيراً من الأشخاص يصل لـ6 أشخاص على أقصى تقدير، كما أنّها تتميز بالطعام الفلاحي المميز مثل الفطير المشلتت والبط والملوخية، وغيرها من الوجبات الريفية.