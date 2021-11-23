«مدرسة تعليم الطهي إيبيس».. خبرة أوروبية ومذاق فرعوني في قرية تونس بالفيوم

مطعم مفتوح مشيد على ربوة عالية أسفله قطعة أرض مزروعة بالخضروات الأورجانيك، يطل ‏على ضفاف بحيرة قارون، ويقع في قرية تونس أشهر قرية سياحية بالفيوم، ذلك المكان الذي ‏جمع الحب والعمل معاً، حيث أسسه الزوجان ماركوس ايتن «سويسري الجنسية»، وميريام ڤان ‏إيزيل «الهولندية الجنسية»، ليكون مشروع العمر لهما بعدما قررا الاستقرار في القرية، وافتتحا بداخله أول مدرسة لتعليم فنون الطهي بخبرة أجنبية على أرض ‏مصرية، ما حوّل المدرسة إلى خلية نحل يتدرب بداخلها الكثير من الشباب والفتيات على ‏تعلم أساسيات وفنون الطهي.

بيتزا إيطالي في فرن بلدي بالطين‏

وعلى الرغم من كون الشيف ماركوس أيتن سويسري الجنسية، إلا أنّه حريص على الطهي في ‏الأفران البلدي المبنية بالطوب اللبن، حيث شيّد اثنين داخل المطعم الخاص به ليقوم بصنع ‏البيتزا والمخبوزات والخبز بداخله، لتصبح البيتزا الإيطالية ذات نكهة فريدة من نوعها تكتسبها ‏بفعل الطهي داخل الفرن المصنوع من الطين، حيث يأتي إليها الكثيرون من جميع أنحاء ‏العالم لتناولها.

‏ميريام من صحفية للعمل شيف

وفي الوقت الذي يقوم فيه ماركوس بإعداد الطعام، أو تدريب طلابه على أساسيات الطهي، ‏تُعد زوجته ميريام التي عملت في الصحافة سابقاً، المادة العلمية وتصنع منها كُتبا ومذكرات ‏للشرح ليشرح منها لطلابه، كما أنّها تتولى إدارة المطعم خلال قيام زوجها بتدريب الطلاب، ‏وفي النهاية يتذوق الزوجان الأجنبيان الطعام الذي أعده طلابهما معاً ليقيماه ويخبرا الطلاب بمدى جودته ‏وأسباب عدم الجودة.

مشغل اسطوانات يحول ماركوس لشيف‏

وقال الشيف ماركوس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ رحلته مع الطهي بدأت منذ صغر ‏عمره حينما كان يريد شراء مشغل أسطوانات ورفض والده إعطاءه المال، فقرر العمل ليجمع ‏المال ويشتريه وبالفعل عمل في غسيل الأطباق في مطعم جيرانه، ثم بدأ يساعد الشيف في ‏تقشير وتقطيع البطاطس بأشكال مختلفة وخلال عمله كان يروي له الشيف مغامراته في السفر ‏حول العالم، فبدأ يحب «الطهي»، خصوصاً أنّه سيمكنه من تحقيق حلمه بالسفر حول العالم، ‏وبدأ تعلم الطهي وبالفعل سافر وعمل في عدة دول أوروبية وأفريقية.

رحلة خبرة 42 عاماً في الطهي‏

وأضاف أنّه من بين خبرته التي تبلغ 42 عاماً في مجال الطهي، عاش وعمل طوال 27 عاماً ‏في مصر بينها 24 عاماً بين محافظات الأقصر والغردقة وشرم الشيخ، والثلاث سنوات ‏الأخيرة في قرية تونس بمحافظة الفيوم، والتي كان يأتي إليها في نهاية كل أسبوع ليتنزه، ‏خصوصاً خلال عمله في مدرسة تعليم الطهي بمدينة 6 أكتوبر.

أعوام طويلة قضتها الهولندية بمصر‏

والتقطت ميريام طرف الحديث قائلةً إنّها تعيش في مصر منذ عام 1992، وتزوجت مصريا ‏وكانت تعمل في مجال الصحافة ثم عملت في مجال السياحة، موضحةً أنّها انفصلت عن ‏زوجها المصري، وذات مرة كانت لا تملك نقوداً وعلمت بوجود فاعلية للطهي في نادي ‏هليوبليس تقدم مأكولات شهية مجاناً فذهبت إلى هناك لتتناول الطعام، وتعرفت على ‏‏«ماركوس»، وأخبرها أنّه يحلم بعمل مجلة للطهي وبدآ يتعاونان معاً.

30 عاماً من زيارة تونس انتهت بإقامة‏

وأوضحت أنّها كانت تزور قرية تونس منذ 30 عاماً، فدعت ماركوس لزيارتها في عام 2003 ‏وأعجبته كثيراً، ثم تزوجا، ثم أسسا مجموعة «الطهاة المصريين»، وأصدرا مجلة دورية للطهي ‏باللغتين الإنجليزية والعربية، ثم أسسا مدرسة لتعليم فنون الطهي في 6 أكتوبر، وبعد ذلك قررا ‏إنشاء مطعم ومدرسة «إيبيس» لتعليم فنون الطهي في قرية تونس.

20 أسبوع تدريب لتصبح شيف محترفا‏

وبيّن «ماركوس» أنّ الدورة التدريبية تستغرق 20 أسبوعاً ليصبح المتدرب شيفاً محترفاً، موضحاً ‏أنّ التدريب يتضمن دراسة علمية وتطبيقها عملياً ويقوم هو وميريام بتقييم الطهي، مع توفير ‏مكان إقامة للمتدربين داخل المدرسة، وتوظيف المتفوقين في المطعم إذا أرادوا، مؤكداً أنّه ‏يختار تلاميذه بعناية فائقة ويحرص على اختيار القوي والصبور.

فلاح وطالب تحولا لطاهيين ماهرين‏

وكشف ماركوس أنّ لديه اثنين من طلابه أصبحا يعملان شيفات لديه في المطعم لتفوقهم ‏وهما «حواس» الذي كان فلاحاً ثم أصبح أشهر شيف بيتزا، و«محمد» الذي أصبح محترفاً في ‏مختلف أنواع الأطعمة من المطابخ الأجنبية.

تعليم الطبخ من خلال اليوتيوب‏

وعبّر «ماركوس» عن كرهه الشديد لتعليم الطبخ من خلال «اليوتيوب»، نظراً لأنّ تلك الفيديوهات ‏يتم القص منها وترتيبها وإضافة مؤثرات صوتية وبصرية عليها، ولا يمكن شم أو تذوق الطعام ‏خلالها، لذلك فهو يعتبرها غير صادقة، وأنّ الطهي يجب تعلمه على يد شيف محترف.

باستا وبيتزا إيطالي ومأكولات أجنبية‏

وأوضح ماركوس، أنّ المطعم مميز بتقديم أشهى أنواع الباستا، والبيتزا الإيطالي، والكثير من ‏المأكولات الأجنبية، ولكنه يهتم أيضاً بتقديم الأسماك التي يتم اصطيادها طازجة من بحيرة ‏وادي الريان، لافتاً إلى أنّه يحب الكشري والفول والطعمية، بينما تحب ميريام البامية وشوربة ‏الفراخ والعدس والبابا غنوج.‏