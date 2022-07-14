حصاد «القومي للمعايرة» في 8 سنوات.. براءات اختراع وتطوير تخزين الهيدروجين الأخضر

شهدت المراكز البحثية تطورًا في الأداء خلال السنوات الثماني الماضية، في ضوء الدعم الواضح والمُتابعة المُستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة نهى عماد، رئيس المعهد القومي للمعايرة، بشأن أنشطة وإنجازات المعهد خلال الفترة من (2014 – 2022).

الاعتراف الدولي

وأشار التقرير إلى إنجازات المعهد في مجال الاعتراف الدولي والاعتماد لنظام الجودة، حيث أجازت لجنة الجودة بالمنظمة الإفريقية AFRIMETS-TCQS نظام الجودة الموحد للمعهد وفقًا للمواصفات القياسية الدولية 17025 & 17034 ISO IEC لجميع أنشطة المعهد لأول مرة منذ بدء المعهد المشاركة الإيجابية في أعمال الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل، وتحقيق متطلبات الاتفاقيات الدولية؛ للحصول على الاعتراف الدولي.

كما تم منح معامل المعهد الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، ومنح المعمل القومي لقياس الكفاءة الفنية بالمعهد القومي للمعايرة الاعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17043:2010.

زيادة عدد قدرات القياس المعترف بها دوليًا

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل الاعتراف الدولي بأنشطة وخدمات المعهد المختلفة، حيث نجح المعهد في زيادة عدد قدرات القياس المعترف بها دوليًا والمسجلة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (KCDB – PIBM) حاليًا، ليصبح الإجمالي 94 قدرة قياس معترف بها دوليًا بزيادة بنسبة 70% خلال السبعة أعوام الأخيرة.

ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات النشر العلمي، فتم نشر 786 بحثًا علميًا لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد خلال الفترة من 1/1/2014 إلى 1/6/2022، ومسجلة على قاعدة بيانات scoups وتم تسجيل أعلى معدل سنوي في عدد الأبحاث المنشورة عام 2021 تقدر بنسبة 17%، وزيادة معدل الاستشهادات بنسبة 32%، وعلى مستوى معاهد المعايرة الدولية حافظ المعهد على المركز التاسع في الترتيب ب عدد المخرجات من النشر العلمي سنويًا طبقًا لقاعدة سكوبس للنشر العلمي.

وتناول التقرير إنجازات المعهد في إبرام الاتفاقيات المحلية والدولية، حيث وقع المعهد 14 مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات الخدمية والبحثية والمحلية، و15 مذكرة تفاهم مع العديد من الجهات الدولية.

براءات الاختراع

وفي مجال براءات الاختراع، حصل أحد الباحثين بالمعهد على عدد 6 براءات اختراع لمعايير متطورة لبعض الكميات الكهربية التي تخدم مجال معايرة أجهزة القياس الخاصة بتلك الكميات، كما حصل المعهد على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي في عام 2021 تحت عنوان «طريقة وجهاز قياس التشتت اللوني على أساس التذبذبات الكهروضوئية».

الهيدروجين الأخضر والحد من أزمة المناخ

ولفت التقرير لقيام المعهد بتطوير مواد ذكية لتخزين الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة يمكن استخدامة كوقود السيارات الذكية والتوسع في استخدامها على المستوى التجاري والتقليل من مشكلة الاحتباس الحراري وأيضًا التغير المناخي داخل مصر، كما قام المعهد بتطوير نظم إسناد وبث الوقت القياسي القومي بجمهورية مصر العربية بنظام يعتمد على ساعات السيزيوم الذرية.

تحسين القدرة التنافسية والإمكانيات التصديرية

وذكر التقرير المشاريع الدولية لبناء القدرات بالمعهد، حيث جرى الانتهاء من أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «بناء قدرات المعهد القومي للمعايرة في مجالات المترولوجيا 2019»، والانتهاء من المشروع الإقليمي لتطوير البنية التحتية للجودة؛ لدعم التطور الاقتصادي المستديم وقدرات التجارة لمنطقة الشرق الأوسط الممول من المعهد المترولوجي الألماني PTB 2016، في حين بدأ العمل بمشروع تقوية المترولوجيا في مصر لتحسين القدرة التنافسية والإمكانيات التصديرية للشركات ضمن التعاون مع الحكومة الألمانية 2022.

وتطرق التقرير إلى خطوات المعهد نحو التحول الرقمي، فتم تحديث مركز البيانات بأحدث المعدات العلمية من خوادم وألياف ضوئية لتطوير البنية التحته اللازمة، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وميكنة الخدمات الرئيسية للمعهد مثل دورة عمل المعايرات ونظام الجودة، وإنشاء بوابة تفاعلية خدمية للمعهد محدثة بأحدث التقنيات.

وشهد مجال خدمة المجتمع تطورًا خلال الثماني سنوات الماضية، حيث قدّم المعهد معايرات واستشارات للعديد من الجهات الخدمية بالدولة بإجمالي 94737 شهادة، وبرامج كفاءة فنية للعديد من الجهات الخدمية بالدولة بإجمالي 1475 برنامج لعدد 263 عميلا، إضافة لدورات تدريبية في مجال المترولوجيا للعديد من الجهات بإجمالي 1762 متدربا و420 دورة تدريبية، كما نظمت وحدة دراسات واستشارات الجودة الشاملة والبيئة خلال تلك الفترة، دورات تدريبية بعدد 46 دورة داخل وخارج المعهد، وجرى تأهيل 20 معملا ومختبرا للاعتماد بمرجعية مواصفات الاعتماد، وتقديم 40 استشارة فنية لصالح قطاعات صناعية وعدد من المصدرين المصريين.

علم المترولوجيا والتطبيقات العملية

ونظم المعهد دورات تدريبية لعدد من طلاب الجامعات من المرحلة النهائية خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، بشأن علم المترولوجيا والتطبيقات العملية منذ عام 2016 حتى عام 2021 لعدد 600 طالب و30 معيدا من الجامعات تخصصات فيزياء وكيمياء وهندسة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزارة تتبنى سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في المجالات كافة، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، موضحًا أنّها تعمل في تعاون دائم مع قطاعات التنمية بالدولة، مؤكدًا أهمية دور المعهد القومي للمعايرة في مجالات القياس والمعايرة في مصر، وخدماته القومية لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي للمعهد، وزيادة نشره العلمي في المجلات المفهرسة عالميًا.