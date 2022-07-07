التعليم العالي: تدريب طلاب البكالوريوس في «العلمين» بجامعة لويزفيل الأمريكية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، بشأن أداء عدد من الطلاب المقيدين بمرحلة البكالوريوس بجامعة العلمين الدولية، وتدريبهم العملي في جامعة لويزفيل الأمريكية.

تدريب عملي بجامعة لويزفيل

وأشار الكردي، إلى توافد الطلاب على مدينة لويزفيل الأمريكية للبدء في تدريبهم العملي بـ جامعة لويزفيل، موضحًا أنّه جرى منح 9 طلاب ببرنامج الهندسة الحيوية بمرحلة البكالورويوس بجامعة العلمين منحة تدريبية في فصل الصيف 2022 بجامعة لويزفيل الأمريكية، طبقًا لبرنامج 2+2، والتزم الطلاب بأداء 3 مشروعات ممولة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مع منحهم عامًا من الخبرة الصناعية والبحثية، بما يتوافق مع الواقع العملي.

ي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ التدريب يأتي في إطار التعاون المشترك والاتفاقيات الموقعة، وبينها برنامج 2+2 بين جامعة لويزفيل و6 جامعات مصرية، هي: (العلمين الدولية، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، بنها، وحلوان).

برنامج تدريب الطلاب المتفوقين

وأوضح أنّ هناك برنامجًا لتدريب الطلاب المتفوقين بالجامعات فى الخارج يتبع قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تدريب الطلاب المصريين وإعدادهم وتأهيلهم للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية، ومواكبة احتياجات سوق العمل، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.