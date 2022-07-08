تعاون بين «التعليم العالي» وجامعة «نبراسكا» الأمريكية: بعثات وبرامج دراسية

تلقى خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، وأشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول لقاء وفد جامعة «نبراسكا» الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرض الجانب المصري نُبذة عن نظام التعليم العالي في مصر، وتنوع نُظم الجامعات في مصر (الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وفروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة).

برامج أكاديمية تمنح درجات مُزدوجة

كما تمّ عرض نبذة مُستفيضة عن كل من الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية الدولية، فضلاً عن إلقاء الضوء على نظام الابتعاث في نظام التعليم العالي المصري، وأهم برامج التعاون في هذا الصدد مع الجانب الأمريكي، وعلى رأسها برنامج المعونة الأمريكية.

وتناول الجانب المصري سُبل الشراكة والتعاون مع الجامعات الدولية، ومنها البرامج الأكاديمية التي تمنح درجات مُزدوجة، حيث يتم منح هذه الدرجات المُزدوجة إما من خلال الجامعة (تعاون بين جامعتين محددتين) أو من خلال برنامج يتم في إطاره التعاون بين أكثر من جامعة، كما أنه من بين التخصصات ذات الأولوية لنظام التعليم المصري (هندسة المياه) والتخصصات ذات الصلة بزراعة الصحراء.

التخصصات ذات الأولوية لنظام التعليم المصري

وخلال الاجتماع، أكّد الجانب المصري أنه يمكن تحقيق التعاون مع الجانب الأمريكي، من خلال عقد الشراكة في مراكز التميز المُتخصصة، حيث يوجد عدد من نماذج الشراكات الناجحة في هذا الشأن.

وعلى الجانب الآخر، عرض الجانب الأمريكي نبذة عن جامعة نبراسكا وسُبل التعاون المُمكنة مع الجانب المصري في هذا الشأن.

شهد اللقاء حضور كل من، هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، وأحمد الحيوي مُستشار الوزير للتعليم الفني وأمين صندوق تطوير التعليم، وعبدالغني إمام عميد كلية الزراعة بجامعة الملك سلمان الدولية، ومن وفد جامعة نبراسكا الأمريكية روني دي جرين رئيس الجامعة، وجاشوا رسل نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية.

جامعة نبراسكا الأمريكية، تأسست عام 1869، وتقع في لينكولن بولاية نبراسكا، والجامعة معروفة بكونها منبرًا علميًا وبحثيًا لدرجات الدكتوراه والأبحاث العلمية، كما تمنح الجامعة برامج الدرجات الجامعية، وبرامج الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى الكثير من شهادات الاعتماد، والبرامج الأكاديمية التي تُقدمها الجامعة تشمل كليات: (العلوم الزراعية والموارد الطبيعية، الهندسة المعمارية، الآداب والعلوم، إدارة الأعمال، التربية والعلوم الإنسانية، الهندسة، الفنون الجميلة والمسرحية، الصحافة والإعلام الجماهيري، والحقوق).