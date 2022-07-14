تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة لـ8 فئات.. «احسب هتقبض كام»

تساؤلات عديدة تشهدها محركات البحث خلال الوقت الراهن، من قبل أصحاب المعاشات، لمعرفة كيفية حساب صرف المعاشات الخاصة بهم بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الموازنة العامة الجديدة بنسبة 13% سنويا بحد أدنى 120 جنيها ودون حد أقصى، وفي هذا الصدد يرصد «الوطن» قيمة الزيادة الجديدة في المعاشات.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

تحسب زيادة المعاشات الجديدة لـ8 فئات تبدأ بمن يتقاضون معاشا بقيمة 1000 جنيه حتى 8000 جنيه، كالآتي:

إذا كانت قيمة المعاش 1000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 1130 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 2000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 2260 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 3000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 3390 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 4000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 4520 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 5000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 5650 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 6000 جنيها، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 6780 جنيها.

إذا كانت قيمة المعاش 7000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 7910 جنيهات.

إذا كانت قيمة المعاش 8000 جنيها، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 9040 جنيها.

زيادة المعاشات في الموازنة العامة

واشتملت الموازنة العامة لعام المالي الجديد 2022، على تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليار جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022، التي صرفت الزيادة مبكرا، إذ يستفيد منها أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.

ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تجرى زيادة المعاشات بشكل سنوى في 30 يونيو من كل عام، واعتبارا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%.

وشهدت الأعوام الثلاثة الأخيرة زيادة في المعاشات 13% سنويا أي بحد أدنى 120 جنيها، ودون حد أقصى.