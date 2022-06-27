التأمينات: صرف المعاشات قبل العيد لـ 10 ملايين و700 ألف مواطن

يتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاشات قبل العيد، وأردا على تلك التساؤلات أكدت التأمينات الاجتماعية أن موعد صرف المعاشات يكون بداية كل شهر، حيث يبدأ صرف معاشات يوليو 2022 يوم الجمعة المقبل أي بعد 3 أيام من الآن، وقبل عيد الأضحى المبارك.

وتستعد ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، لصرف معاش شهر يوليو 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد، بقيمة 22 مليار جنيه.

صرف المعاشات قبل العيد من ماكينات الصرف الآلي ومن المحافظ الإلكترونية

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن أصحاب المعاشات يتمكنوا من صرف المعاشات قبل العيد من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة ومن ماكينات الصرف الآلي، وكذلك من منافذ شركة فوري.

صرف 22 مليار جنيه شهريا

وأكد مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريا لـ 7 ملايين صاحب معاش ومستفيد، منهم 6.5 مليون كانوا يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء، حتى أعلنت الهيئة تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء إلى كروت «ميزة»، منذ بداية العام، مشيرا إلى تحويل بطاقات 5.5 مليون مواطن، ويتبقى نحو 260 ألف بطاقة انتهت صلاحيتها في يونيو الجاري، وتم تغيير 160 ألف منها.

صرف المعاشات قبل العيد من فروع بنك ناصر

من جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعي أن صرف المعاشات قبل العيد، سيكون متاحا من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة محافظات مصر، والبالغ عددها 104 أفرع، إلى جانب الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، لافتا إلى تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، كما يتم توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ.