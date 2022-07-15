اليوم.. آخر موعد لتقديم طلبات الاستثناء من الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة

ينتهى اليوم تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالنسبة لشركات السياحة التي تعرضت لظروف اقتصادية تعذر معها الوفاء بدفع الحد الأدنى للعاملين لديها.

وقالت غرفة شركات السياحة إن طلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين ستقدم إلكترونيًا من خلال رابط الاستمارة الإلكترونية للأجور.

تعليمات وزارة التخطيط

وأضافت غرفة شركات السياحة أن كتاب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الوارد للاتحاد المصري للغرف السياحية والمتضمن توصيات اجتماع المجلس القومي للأجور الذي انعقد يوم 21 أبريل الماضي، أعاد باب تلقي طلبات المنشآت السياحية والفندقية التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بدفع الحد الأدنى لأجور العاملين.

وأشارت غرفة شركات السياحة إلى أنه لابد أن يكون طلب الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالشركات السياحية مرفقًا بالمستندات الداعمة، مع العلم أنه لن ينظر لأي طلبات ورقية في هذا الشأن.

وأهابت «الغرفة» بعموم شركات السياحة سواء التي سبق لها التقدم للغرفة بطلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين ورقيًا أو التي لم تتقدم بطلب من الأساس، بالدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك في موعد أقصاه اليوم.

طلبات الاستثناء لابد أن تكون مدعومة بالمستندات

ومن جهته، قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن اليوم هو آخر موعد لتقديم الفنادق التي لديها ظروف اقتصادية صعبة لطلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين، موضحًا أن كافة طلبات الاستثناء سيتم تقديمها مدعمة بالمستندات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الصناعية.

ومن جهتها، طالبت أيضًا غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية من جميع المطاعم والمنشآت السياحية التي لديها ظروف اقتصادية صعبة بتقديم طلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها في موعد أقصاه اليوم.