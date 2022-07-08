المنشآت السياحية: نسب إشغال المطاعم ستتجاوز الـ90% حتى نهاية الصيف

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه وفقًا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى ربما تصل في أغلب المحافظات إلى نحو 100%، موضحًا أن المنشآت السياحية ومسارح المنوعات وصالات الديسكو والمطاعم الموجودة بالقاهرة الكبرى ستصل نسب الإشغال بها إلى نحو 100% بداية من غدًا السبت.

انتعاشة بإشغالات مطاعم الساحل يومي الخميس والجمعة

وأضاف «فتحي» لـ«الوطن»، أن نسب الإشغال بالمطاعم الموجودة بالمحافظات الساحلية المحيطة بالقاهرة كالأسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة، ستكون كاملة العدد في يومي الخميس والجمعة، بينما ستتخطى نسب الإشغال بالمطاعم السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء خاصة الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة حاجز الـ 95% خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار رئيس لجنة السياحة الترفيهية إلى أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية ستتخطى حاجز الـ90% طوال فصل الصيف الجاري وبالتحديد خلال الفترة من يوليو الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحًا أن ارتفاع أعداد السياح العرب الوافدين لمصر حاليًا يمثل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال الموسم السياحي الصيفي.

وأوضح «فتحي» أن المنشآت السياحية باتت تعمل حاليا بنفس الخدمات وضوابط التشغيل التي كانت تعمل بها قبل حدوث جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه تم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت تفرضها الجائحة مثل التباعد وارتداء الكمامات.

مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية في عيد الأضحى

يذكر أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ستكون في الساعة الثانية صباحًا وذلك خلال الفترة من غدا السبت الموافق 9 يوليو وحتى يوم الجمعة 15 يوليو 2022، فيما ستكون مواعيد غلق مسارح المنوعات وصالات الديسكو في الساعة الثالثة صباحًا.