المنشآت السياحية: موسم الأضحى الحالي هو الأعلى إشغالا منذ 10 سنوات

استمرت الإشغالات المرتفعة بالمنشآت والمطاعم السياحية بسادس أيام عيد الأضحى المبارك التى بدأت من السبت حتى الخميس، وقال على كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن نسب الإشغال بالمطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية بغالبية المدن المصرية ارتفعت بنسب كبيرة خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، عدا المطاعم السياحية بمدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان التى تأثرت بارتفاع درجة الحرارة خلال تلك الفترة من العام.

المطاعم النيلية الثابتة والعائمة

وأضاف «منصور» لـ«الوطن» أن نسب الإشغالات خلال سادس أيام عيد الأضحى المبارك وفقا للحجوزات الحالية مرتفعة للغاية وغالبية المطاعم والمنشآت السياحية كانت كاملة العدد، لافتا إلى أن المطاعم النيلية سواء الثابتة أو العائمة سجلت نسب إشغال 100% طول الإسبوع الجارى.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موسم عيد الأضحى هذا العام كان من أعلى المواسم بالنسبة لإشغالات المنشآت السياحية خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.

ارتفاع نسب الإشغال بغالبية المدن السياحية

وأشار «منصور» إلى أن المنشآت والمطاعم السياحية بكل من القاهرة الكبرى والغردقة وشرم الشيخ ورأس البر ومرسى مطروح والإسكندرية والعين السخنة شهدت إقبالا كبيرا من الرواد خلال إجازات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن إقبال السياح العرب على تناول الوجبات الغذائية والسهر بالمنشآت السياحية كان واضحا بشدة خلال إجازات عيد الأضحى المباركز

وتابع قائلا إن السياح السعوديين والكويتين والليبين والإماراتيين كانوا الأكثر تواجدا بالمطاعم خلال هذا الإسبوع مع تواجد أعداد جيدة من المواطنين المصريين.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن مواعيد إغلاق المطاعم السياحية خلال الإسبوع الجارى كانت فى الساعة 2 صباحا ، فيما كانت مواعيد إغلاق الملاهى الليلية وصالات الديسكو خلال إجازات عيد الأضحى فى الساعة 3 صباحا،مشيرا إلى أنه بداية من الإسبوع المقبل ستعود المطاعم السياحية للإغلاق وفقا للتوقيت الصيفى فى الساعة 1 صباحا مع السماح لها بالمد لساعة إضافية يومى الخميس والجمعة من كل إسبوع وبأيام الإجازات الرسمية للدولة .